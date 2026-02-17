Micsoda megtiszteltetés: Donald Trump előtt adhatott koncertet Mága Zoltán

Mága Zoltánnál nincs megállás, rengeteget utazik, és fellép idehaza valamint külföldön is. A hegedűművész szinte minden földrészen fellépett, itthon pedig különleges koncertsorozattal töltötte meg az ország 25 arénáját.

Mága Zoltán Fotó: Facebook/Mága Zoltán

Donald Trump állva tapsolta meg Mága Zoltánt

Mága Zoltán nemrégiben a Blikknek adott interjút, amiben elárulta, milyen élmény volt találkozni Donald Trump-al, tavalyi évéről, valamint a jövőbeli tervekről is.

Egy republikánus rendezvényen volt alkalmam fellépni, ahol meghívott vendégként jelen volt Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is. Amikor elkezdtem játszani, már az első mű után állva tapsolt. Ezt követően közvetlenül is játszottam neki, majd röviden beszélgettünk. Elismerően szólt a zenéről, és nagy tisztelettel beszélt Magyarországról, kiemelve a magyar emberek hazaszeretetét és kitartását, valamint megemlítette Orbán Viktor miniszterelnök urat, akiről jó barátjaként beszélt. Számomra minden ilyen találkozás azt erősíti meg, hogy a zene képes hidakat építeni nemzetek és kultúrák között

– mondta Mága Zoltán, akinek a zenéjét Donald Trump is állva tapsolta meg.

– Mozgalmas és eseménydús év áll mögöttünk. Ázsiában óriási sikert arattunk: Szingapúrban a Vizes Világbajnokság záróeseményén léptünk fel, majd Kínában, Csengduban a The World Games alkalmával képviselhettük Magyarországot. Japánban Tokióban adtunk koncertet, a turné záróestje pedig Oszakában, a Világkiállítás közönsége előtt valósult meg. 2025-ben három alkalommal turnéztunk az Egyesült Államokban. Felléptem a washingtoni Kennedy Centerben, Magyarország washingtoni nagykövetségén, New Yorkban a Magyar Főkonzulátus és az ENSZ közös szervezésében tartott október 23-i megemlékezésen. Koncertet adtunk Philadelphiában az Egyesült Államok első republikánus klubja, a Union League történelmi épületében, Los Angelesben a Bel Air Country Clubban világhírű producerek, művészek, politikusok és diplomaták előtt, majd az amerikai turné zárókoncertjét a New York-i Carnegie Hallban tartottuk. Európában Londonban, Párizsban, Brüsszelben és Rómában is felléptünk. Minden állomás számomra nemcsak művészi siker, hanem kulturális hídépítés volt országok és emberek között - mesélte a hegedűművész.

Tavasszal a tervek szerint ismét Amerikába utazom, ahol Los Angelesben a Paramount Pictures Studiosban lépünk fel. Az ősz folyamán ismét nagyszabású amerikai turnéra készülünk, amelynek záróeseménye novemberben a New York-i Carnegie Hallban lesz, világhírű művészekkel közösen. Európában is folytatódik a világkörüli turnénk. Szervezés alatt áll fellépésünk Rómában, a Vatikánban, valamint Párizsban a Notre Dame-ban és Londonban a Royal Academy of Music intézményében

- nyilatkozta a Blikknek Mága Zoltán.