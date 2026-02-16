Lékai-Kiss Ramóna: "Az éneklés ott van a bakancslistámon"

Hamarosan elstartol a TV2 nagy sikerű show-műsora, A Nagy Duett 2026-os évada. Lékai-Kiss Ramóna számára a műsor nemcsak szakmai kihívás, hanem igazi szerelemprojekt is, amelyben minden pillanat számít.

Lékai-Kiss Ramóna férje egy igazi énekesnővel él együtt otthon?

(Fotó: hot! magazin/ TV2)

Lékai-Kiss Ramóna Nagy Duett függő?

"Az izgalom számomra ebben az évadban is ugyanannyira jelen van, mint a tavalyi évadban, amikor versenyzőként voltam részese a műsornak. Megmondom őszintén, hogy ha most hirtelen választanom kellene, akkor újra versenyzőként indulnék. Nagyon szerettem mindazt, ami ezzel jár. Nyilván kőkemény munka volt a háttérben, hétfőtől vasárnapig nem volt megállás: koreográfia, szöveg, ruha, mozgás… Még éjszaka is, amikor felébredtem, az adott hét dalszövege volt azonnal a fejemben, folyamatosan mantráztam a szöveget, mindenhol énekeltem, és már szinte a családom agyára mentem" – kezdte Rami nevetve a hot!-nak.

Azonban az a „gyümölcs”, ami vasárnap a színpadon megszületett, az felszabadító volt. Imádtam!

Az előző évadban Brasch Bence volt Lékai-Kiss Ramóna párja, akivel hétről hétre újabb és újabb oldalát mutatta meg. Meg is nyerték az évadot!

"Nagyon sokan mondták, hogy kezdjek el énekelni, vagy emeljem ezt komolyabb szintre. Az éneklés ott van a bakancslistámon, a fejemben, a szívemben, de még nem jutottam el oda, hogy a tettek mezejére lépjek" – mondta Ramóna, majd elárulta, milyen szempontokat néz majd zsűritagként.

"Mindig is az empatikusabb zsűritagok közé tartoztam, és ez most sem lesz másképp. Ettől függetlenül őszinte leszek, tehát ami a szívemen, az a számon: ha valami nagyon nem tetszik, azt ugyanúgy elmondom majd. Az viszont biztos, hogy teljesen más lesz ez, mint a Sztárban Sztár. Itt el kell felejteni az eredeti előadót, egy teljesen új csomagba kell öltöztetni a dalt, és meg kell lepni bennünket. Rengeteg lehetőség van ebben, a humor pedig nagyon fontos" – vélekedett A Nagy Duett korábbi győztese.