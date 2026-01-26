„Gyönyörű pár vagytok!!!” - A táncparketten csókolta meg szerelmét Lékai-Kiss Ramóna

A TV2 sztárja, Lékai-Kiss Ramóna minden bizonnyal már izgatottan várja, hogy vajon mit fognak szólni a nézők A Nagy Ő ma este induló új évadához, amiben nem más keresi a szerelmet, mint az ország egyik legismertebb színésze, Stohl András – ráadásul az ismert felnőtt filmes, Kiara Lord is versenybe szállt a szívéért.
Lékai-Kiss Ramóna most egy igazán különleges videót osztott meg a közösségi oldalán a követőivel, ugyanis nem sűrűn láthatjuk őt és a férjét, Lékai Mátét ilyen helyzetben. A népszerű sztárpárról ráadásul nem akárki készítette a szóban forgó felvételt: Ördög Nóra férje, Nánási Pál, aki most is elkapta az igazán speciális pillanatokat.
A videón a gyönyörű estélyibe bújt Lékai-Kiss Ramóna táncol mosolyogva, vidáman a táncparketten az öltönyös férjével, Lékai Mátéval, akinek szintén lehetetlen lett volna lemosni a boldogságot az arcáról – jól látható, hogy szerelmük ennyi év után is hatalmas lánggal ég, amit a felvételen romantikus csókkal is bizonyítottak.
Rengeteg dicsérő kommentet kaptak Lékai-Kiss Ramónáék, valaki például azt írta nekik, hogy „Gyönyörű pár vagytok!!!” – ezzel a véleménnyel pedig nehezen lehetne vitába szállni, hiszen valóban nagyon jó rájuk nézni.
Ide kattintva lehet megnézni Lékai-Kiss Ramóna táncos, romantikus videóját, amit Nánási Pál készített róluk.
