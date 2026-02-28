Szigeti Ferenc megdöbbentő vallomása a Kincsvadászokban: életveszélybe került a fia!

Szombat este a Kincsvadászok VIP adásában ismét hazai hírességek hozták el értékesnek és érdekesnek vélt kincseiket. Ezúttal Szűcs Judith egy 45 évig őrzött tárggyal érkezett a stúdióba, Szigeti Ferenc pedig egy megrendítő vallomással és egy igazán nemes céllal.
A Karthago gitárosa egy albumot kínált eladásra, amelyet a Bartók-centenáriumra készítettek. A befolyt összegből a Heim Pál Gyermekkórházat is támogatni szeretné, ugyanis az ott dolgozó orvosok és ápolók mentették meg fia életét a születése után.
Az 1980-as években, Bartók Béla 100. születésnapja alkalmából készült egy Hommage a Bartók című album, amely 32 művész alkotását tartalmazza. A feladatuk az volt, hogy készítsenek valamit, amelyet a zeneszerző munkássága inspirált. Az album, amelyben francia és magyar képzőművészek munkássága szerepel, különösen nagy ritkaság, ugyanis nagyon kevés került kereskedelmi forgalomba, Szigeti Ferenc szüleitől azonban örökölt egy darabot!
A szüleimtől örököltem ezt a darabot, akik maguk is szerették a műkincseket. Nekem is rengeteg festményem és képem van az otthonomban
– mesélte a rockzenész, akinek személyes kedvence az albumban található Vasarely festmény, melyet bekeretezve tartott otthonában.
Nemcsak a Kincsvadászok kereskedői, hanem Till Attila és Megyesi Balázs műtárgyszakértő is az alkotás varázsa alá került. A szakértő maga is gyűjtötte a különleges albumot, ám egyben sosem látta az egészet.
A Kincsvadászok szakértői az eddigi legizgalmasabb licitháborúba kezdtek, melynek kezdő ára 100 ezer forint volt. Végül egészen 1 millió 120 ezer forintig jutottak, a Bartók album új tulajdonosa pedig Fertőszögi Péter lett.
A rocklegenda örömmel fogadta a galériatulajdonos ajánlatát, ugyanis egy számára rendkívül fontos célra szeretné fordítani a kapott összeg egy részét. A Karthago zenekar gitárosa, habár ennél magasabb összegért is el tudta volna adni a műtárgyat, úgy érezte, nem tudna vele többet foglalkozni. Egy dologban azonban biztos volt, mégpedig abban, hogy a Heim Pál Gyermekkórháznak adományozza az összeg egy jelentős részét.
Egy bizonyos részét felajánlom a Heim Pál Gyermekkórháznak, ugyanis annak idején ők mentették meg a fiamat, amikor megszületett és ezért örökké hálás leszek a kórháznak
– mondta Szigeti Ferenc.
Szigeti Ferenc fia, Dani ma már 44 éves sikeres felnőtt férfi, aki maga is édesapa lett, és egy gyönyörű fiú unokával ajándékozta meg rocklegenda édesapját.
