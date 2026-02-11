Valóra vált álom: Így szkanderezett Kocsis Máté Fekete Lászlóval – Videó

Egy igazán különleges, egyszerre nosztalgikus és szórakoztató pillanat került fel a közösségi oldalakra, amikor Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szkanderpárbajra hívta ki a híres erőembert, Fekete Lászlót. A politikus számára ez nem csupán egy humoros erőpróba volt, hanem egy gyerekkori álom beteljesülése, amit most a nyilvánosság előtt élhetett át. A rövid videó és az azt kísérő fotó gyorsan nagy figyelmet kapott, hiszen ritkán látni ilyen könnyed, emberi oldalát a közélet szereplőinek, ráadásul egy ikonikus sportlegendával szemben.

Kocsis Máté Fekete Lászlóval készült közös képe futótűzként terjedt az interneten (Fotó: Facebook)

Kocsis Máté az esélytelenek nyugalmával indult Fekete László ellen

Kocsis Máté a videó elején finom öniróniával reagált a helyzetre, amikor felmérte az erőviszonyokat: „Nem én vagyok az esélyes, azt hiszem.” A hangulat a küzdelem ellenére végig baráti és humoros maradt, a politikus pedig a szkander közben is megjegyezte:

Van, amikor ki lehet kapni, ez azt hiszem ez egy ilyen helyzet

– halhattuk a Fidesz frakcióvezetőjétől.

Dévényi Tibi bácsi neve is előkerült

Kocsis Máté egyébként gyerekkori álmát valósította meg ezzel a találkozással, hiszen ezt írta Facebookon: „Harminc éve kértem Dévényi Tibi bácsitól”, utalva arra, milyen régi rajongással figyelte annak idején az erőembereket és a hozzájuk kötődő legendákat. Ez a mondat sokak számára emberközelivé tette a politikust, hiszen ritkán hallani ilyen múltba nyúló, őszinte visszaemlékezést egy közéleti szereplőtől.

Fekete László a Fidesz mellett tette le a voksát

A szkanderezést egy közös fotó is követte, amelyhez a beszédes felirat társult: „Az erő velünk van”. A rövid mondat azonnal találgatásokat indított el, hiszen sokan nemcsak sportos poénként, hanem politikai üzenetként is értelmezték. Ezt az értelmezést erősítette meg Fekete László megszólalása is, aki egyértelmű utalást tett a közéletre: „A választáson nem fognak titeket lenyomni.” Az erőember ezzel világosan jelezte, hogy mellszélességgel a Fideszt támogatja.