Műtik az Operett sztárját: eddig nem láthatjuk őt színpadon

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 13:05
Mutatjuk, mikor tér vissza Bordás Barbara.

Tervezett műtét miatt egy időre nem láthatjuk az Operettszínház sztárját. Bordás Barbara maga számolt be az egészségi állapotáról.

Bordás Barbara műtét miatt tart pihenőt
Bordás Barbara műtét miatt tart pihenőt  Fotó: YouTube

Ezért fekszik műtőasztalra Bordás Barbara

"Azért jelentkezem be most, hogy hírt adjak róla: egy darabig a mai az utolsó előadásom. Egy jövő héten esedékes pajzsmirigy beavatkozás miatt az elkövetkezendő időszak a pihenésről, regenerálódásról szól majd. Igyekszem majd sokat olvasni, megnézni egy-két filmet ,sorozatot, amire nem volt eddig idő" - üzent közösségi oldalán a primadonna, hozzátéve: bő egy hónap múlva újra láthatjuk először Miskolcon, majd áprilisban Budapesten:

A legelső előadásom március 20-án a Miskolci Nemzeti Színház Sybillje lesz, a Budapesti Operettszinházban Szaffiként búcsúzom, és vele is térek vissza április 14-én.

Végezetül megköszönte rajongói támogatását: "Köszönöm, ha gondoltok rám és külditek a gyógyító energiát!"

