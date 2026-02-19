Műtik az Operett sztárját: eddig nem láthatjuk őt színpadon

Tervezett műtét miatt egy időre nem láthatjuk az Operettszínház sztárját. Bordás Barbara maga számolt be az egészségi állapotáról.

Bordás Barbara műtét miatt tart pihenőt Fotó: YouTube

Ezért fekszik műtőasztalra Bordás Barbara

"Azért jelentkezem be most, hogy hírt adjak róla: egy darabig a mai az utolsó előadásom. Egy jövő héten esedékes pajzsmirigy beavatkozás miatt az elkövetkezendő időszak a pihenésről, regenerálódásról szól majd. Igyekszem majd sokat olvasni, megnézni egy-két filmet ,sorozatot, amire nem volt eddig idő" - üzent közösségi oldalán a primadonna, hozzátéve: bő egy hónap múlva újra láthatjuk először Miskolcon, majd áprilisban Budapesten:

A legelső előadásom március 20-án a Miskolci Nemzeti Színház Sybillje lesz, a Budapesti Operettszinházban Szaffiként búcsúzom, és vele is térek vissza április 14-én.

Végezetül megköszönte rajongói támogatását: "Köszönöm, ha gondoltok rám és külditek a gyógyító energiát!"