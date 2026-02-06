"Megkérdeztem tőle, van-e erre gyógymód" - Agárdi Szilvi hisz a csodákban látássérülésével kapcsolatban is

Agárdi Szilvia őszintén beszél új videójában látássérüléséről és arról, van-e rá esély, hogy újra láthassa a színeket. A kérdést egy követője tette fel neki, amire az énekesnő tőle megszokott módon, türelmesen és kedvesen reagált. Szilvi régóta nyíltan beszél veleszületett látássérüléséről, ami 2021-ben drámai fordulatot vett, amikor végül teljesen elveszítette a látását.

Agárdi Szilvi hisz a csodákban lásássérülésével kapcsolatban is

Fotó: Máté Krisztián

Agárdi Szilvi őszintén beszélt látássérüléséről

Én végleges diagnózist kaptam a szembetegségemmel kapcsolatban

– kezdte az énekesnő a videóban.

Még a tavalyi év során Zalaegerszegen egy nagyon-nagyon neves és fantasztikus professzornál jártam és ő megtalálta a szembetegségemet, hogy miért vesztettem el a látásomat. Ez pedig nem más volt, mint a teljes retinaleszakadás. Megkérdeztem tőle, van-e erre gyógymód jelenleg, majd azt mondta: 'Nézze, nem akarom önt hitegetni, nincs. De ha lenne, én lennék az első, aki szeretné ezt végrehajtani és meggyógyítani, de jelenleg még nincs erre lehetőség'

– idézte fel az énekesnő.

Majd hozzátette, hogy elvárások nélkül érkezett a vizsgálatra, mivel tudta, mivel fog szembenézni és csak megerősítést szeretett volna, hogy létezik-e remény számára.