Hóhelyzet a temetőben: 90 éves lenne Mécs Károly, ilyen állapotban van most a sírja – fotó

Január 10-én immáron 90. születésnapját ünnepelné Mécs Károly, Kossuth-nagydíjas színművész, ám a hazai színházi élet kiemelkedő alakja már nem lehet köztünk ezen a jeles napon. A legenda tavaly február végén, 89 éves korában elhunyt méltósággal viselt, súlyos betegség után. Mécs Károly halála akkor nemcsak a pályatársakat, hanem az egész országot megrázta.

Mécs Károly fájdalmas űrt hagy maga után barátja, Lukács Sándor szerint is, aki végigkísérte a legenda pályáját. Lukács 1968-ban ismerkedett meg az elhunyt legendával, amikor éppen kirúgták a színművészeti főiskoláról. Mécs Károly vigasztalta fiatal kollégáját, látta benne a tehetséget.

„A Thália Színházban voltam segédszínész a kirúgás után, ott ismerkedtem meg Karcsival, aki akkor már népszerű vezetőszínész volt" – mesélte tavaly februárban a Borsnak Lukács Sándor.

„Felnéztem rá, csodáltam a játékát, a színpadi jelenlétét, ösztönös tehetség volt. Már akkor volt szerencsém egy darabban játszani vele, rengeteget tanultam tőle. Aztán úgy hozta az élet, hogy bár én a Vígszínházba szerződtem, és ott is vagyok lassan 50 éve, de újra játszhattunk együtt. Ez rá pár évre volt, akkor már én is felcseperedtem, volt már pár nagyobb szerep a hátam mögött, nagyon megörültünk egymásnak. Most így visszagondolva, a Vörös és fekete előadás nekünk igazi jutalomjáték volt együtt” - sóhajtott Lukács Sándor.

Rejtélyes dolog történt Mécs Károly sírjával

A Bors munkatársa nem sokkal a színművész 90. születésnapja előtt járt a Farkasréti temetőben, ahol a sírokat, a fákat és a padokat mind belepte a hatalmas hóréteg.

Sokan emlékezhetnek rá, hogy tavaly júniusban óriási volt a megdöbbenés a "BTI temetősétái látogatói csoport" elnevezésű Facebook-csoportban, amikor valaki megosztotta, hogy Mécs Károly sírköve szőrén-szálán eltűnt a Farkasréti temetőből. Akárhogy nézték, keresték, csak hűlt helyét találták. A Bors munkatársa épp ezért június 23-án kilátogatott a budai sírkertbe, ahol beigazolódott az, amit a csoportban állítottak. Eltűnt Mécs Károly sírköve.