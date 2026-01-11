"Felfoghatatlan, csodálatos ember volt!" - hosszú betegség után elhunyt a magyar rádiós

Méltósággal viselt hosszú betegség után elhunyt Karnok Ádám. A 32 éves fiatal a MaxiRádióban és a Gyöngyösi TV Nézőtér című műsorában is dolgozott. Sokan az Egerszalóki Ifjúsági Találkozóról is ismerték, ahol műsorvezetőként hosszú éveken át segítette a lelkiségi esemény megvalósulását.

Karnok Ádám meghalt - Fotó: 123RF

Halálhírét többek között a kerecsendi plébánia hozta nyilvánosságra, ahol sekrestyésként dolgozott: "Fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy Karnok Ádám templomunk sekrestyése életének 32.évében visszaadta a lelkét a Teremtőjének. Hálásan köszönjük a többéves lelkiismeretes, precíz munkáját és templomi szolgálatát! Ádám, mindent köszönünk!"

Fiatal kora ellenére évtizedes tapasztalatokat gyűjtött a rádiózásban, nem csak műsorvezetőként dolgozott, ő volt a gyöngyösi MaxiRádió programigazgatója is, de a Gyöngyösi TV műsorvezetőjeként is tevékenykedett. Mindkét médium megrendülten számolt be halálhíréről.