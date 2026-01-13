Emlékszel még Farkas Zsoltira? Külföldi sztáralkattá cseperedett az Ének iskolája győztes kisfiúja

Az Ének iskolája című tehetségkutató verseny három „évfolyamának” több növendéke is befutott énekes lett mára. A legelső győztes, Farkas Zsolti is szép karriert futott be, bár más művésznévvel. Vagány megjelenése, lágy hangszíne amerikai sztárénekesekét idézi.

Farkas Zsolti az Ének iskolája első győztese volt, mára milliós nézettségeket produkál (Fotó: TV2/Ének iskolája)

Nevet változtatott Farkas Zsolti

Farkas Zsolti 2013-ban nyerte meg az Ének iskolája 1. évadát, mára pedig Oliver Wolf néven tarol a zeneiparban. A verseny megnyerése után sem tett le a zenélésről: 18 évesen Angliába, a Leeds-i Zeneakadémiára ment tanulni, azóta pedig szorgalmasan gyártja a slágereket. Főként angolul énekel, a nemzetközi karrier elősegítésére pedig a külföldiek számára is könnyen kiejthető művésznevet választott a tehetséges fiatal, aki 12 éves korában, szemüveges kisfiúként ismert meg az ország.

Mostanra Zsolti a „Farkas” vezetéknevet „Wolf”-ra változtatta, s mivel úgy tapasztalta, hogy a külföldieknek meggyűlik a baja a „Zsolt” keresztnévvel, ezért a számára mindig is szimpatikus „Oliver” nevet választotta. Divatos külsője minden részletével is a külföldi sztárok hűha-faktorát idézi!

Dalait tehát Oliver Wolf néven publikálja, a legnagyobb videómegosztón pedig legnépszerűbb slágereit több millióan látták már.

„Felnőttünk és rájöttünk, hogy sok közös pont volt az életünkben”

Azt azonban sosem felejti el, hogy honnan jött, sőt most olyannyira visszatért az „anyaiskolához”, hogy az Ének iskolája-beli versenytársával, a szintén befutott Bari Lacival duettezik!

Nemrég jelent meg a Régi érzelem című dal, amiben a bő tíz évvel ezelőtti „osztálytársak” együtt muzsikálnak!

„Régóta várt projekt ez a részünkről, régóta beszéltünk egy közös dalról. Most eljött az idő, szívünket-lelkünket beleadtuk” – vallott Bari Laci az M2 Petőfi TV műsorában.

„Olivérrel eddig nyilvánvalóan külön utakon jártunk, miután a tehetséggondozó műsorban megismerkedtünk. Azóta felnőttünk, és most rájöttünk, hogy sok közös pont volt az életünkben. Magánéleti csalódások, szakítások, szerelmi élet, volt sok közös téma. Mi művészünk szeretünk kicsit szenvedni” – nevetett Bari Laci, akitől líraibb szerzeményeket szoktak meg a rajongók, de most jól esett neki a táncolhatóbb dalon dolgozni. Kiderült, Bari Laci Ének iskolája-beli társával a továbbiakban is szeretne majd együtt dolgozni, és következő koncertjére is szívesen várja vendégelőadóként.