"Nagyon fáj" - betegséggel küzdött, elhunyt a népszerű magyar zenész

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 12:19 / FRISSÍTÉS: 2026. január 04. 12:48
kiscsillagbräutigam gábor
Zenésztársai tudták, hogy beteg. Bräutigam Gábort rengetegen gyászolják.
Bräutigam Gábor dobostól búcsúzik a Kiscsillag zenekar. Mint írták, a zenészt legyőzte a betegsége, a hír mindenkit sokkolt.

Meghalt Bräutigam Gábor
Meghalt Bräutigam Gábor, betegséggel küzdött
Tudtuk, hogy beteg voltál, de ez most mégis nagyon fáj. Isten veled, Ricsi!
BRÄUTIGAM GÁBOR 1965-2026

- szólt a gyászüzenet a zenekar egykori dobosának haláláról.

Bräutigam Gábortól búcsúznak zenésztársai

A Kiscsillagból is ismert Bräutigam Gábor a Kispál és a Borz alapítója és legelső dobosa volt. A zenekar a Kiscsillaghoz hasonlóan búcsúzik:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
