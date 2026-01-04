"Nagyon fáj" - betegséggel küzdött, elhunyt a népszerű magyar zenész

Bräutigam Gábor dobostól búcsúzik a Kiscsillag zenekar. Mint írták, a zenészt legyőzte a betegsége, a hír mindenkit sokkolt.

Meghalt Bräutigam Gábor, betegséggel küzdött

Fotó: freepik.com

Tudtuk, hogy beteg voltál, de ez most mégis nagyon fáj. Isten veled, Ricsi!

BRÄUTIGAM GÁBOR 1965-2026

- szólt a gyászüzenet a zenekar egykori dobosának haláláról.

Bräutigam Gábortól búcsúznak zenésztársai

A Kiscsillagból is ismert Bräutigam Gábor a Kispál és a Borz alapítója és legelső dobosa volt. A zenekar a Kiscsillaghoz hasonlóan búcsúzik: