"Nagyon fáj" - betegséggel küzdött, elhunyt a népszerű magyar zenész

Bräutigam Gábor dobostól búcsúzik a Kiscsillag zenekar. Mint írták, a zenészt legyőzte a betegsége, a hír mindenkit sokkolt.
Tudtuk, hogy beteg voltál, de ez most mégis nagyon fáj. Isten veled, Ricsi!
BRÄUTIGAM GÁBOR 1965-2026
- szólt a gyászüzenet a zenekar egykori dobosának haláláról.
A Kiscsillagból is ismert Bräutigam Gábor a Kispál és a Borz alapítója és legelső dobosa volt. A zenekar a Kiscsillaghoz hasonlóan búcsúzik:
