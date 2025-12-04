Sánta Laci és párja szakítottak: „A válásom óta nem tudtam odaadni magam igazán”

Széphalmi Juliska sosem titkolta, hogy nagyon megviselte a válása férjétől. Sánta Lacival igazi nagy szerelem volt az övék, sokáig tartott a szakítás után a gyógyulás folyamata. S bár azóta a táncosnőnek és a színésznek is volt párja, mind a két kapcsolat szakítással végződött.

Sánta Laci és Széphalmi Juliska házassága öt éve ért véget, nagyon jóban vannak, közösen nevelik kisfiukat (Fotó: Bors)

Sánta Laci újra szingli

Nyáron úgy tűnt, a színész magánéletében újra boldogság van, Széphalmi Júliától való válása után újra szerelmes. Sánta Laci a Borsnak beszélt először arról, hogy sajnos véget ért a kapcsolata.

„Mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a dolog működjön kettőnk között, de be kell vallanom, hogy már nem vagyunk együtt” – árulta el Sánta Laci.

Hét évig voltam házas Széphalmi Júliával, van egy közös gyermekünk, Lacika. Sajnos a házasságunknak öt évvel ezelőtt vége szakadt, Julinak máshol volt dolga és mennie kellett máshová. De hát nincsenek véletlenek, az élet a legnagyobb rendező, sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, annak a házasságnak vége kellett, hogy legyen. Abszolút jó viszonyban vagyunk, közösen neveljük Lacikát heti váltásban, jól megvagyunk, de már nem vagyunk házasok. A válásom életem egyik legnagyobb kudarca! Nem leszek álszent, a válásunk óta találkozgattam néhány lánnyal, de valahogy nem tudtam odaadni magam igazán! Erről egyik lány sem tehetett, nem az ő hibájuk, hogy én nem tudom úgy átadni magam a kapcsolatokban!

Sánta László a békéscsabai Jókai Színházban önálló koncertet ad (Fotó: Facebook)

Önálló, élőzenés koncertje lesz Sánta Lacinak

Sánta László novemberben vette át a Békés vármegyei Prima-díjat, ami nagyon boldoggá tette, mint ahogy az is, hogy tele van munkákkal.