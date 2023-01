Kiderült az igazság! Ilyen valójában Széphalmi Juliska és volt férje kapcsolata

Hét évig alkotott egy párt Széphalmi Juliska és Sánta László. A gyönyörű táncművész és a népszerű színész igazi álompárt alkottak, szerelmük gyümölcse hat évvel ezelőtt született. Nagy boldogságban éltek, harmóniában nevelték kisfiukat, ezért is döbbent meg mindenki, amikor kiderült: elválnak. Pedig sokáig küzdöttek egymásért, házasságukért, többször jártak párterápián is. De végül belátták, nem megy tovább, beadták a válási papírokat. Hivatalosan tavaly májusban ki is mondták a válást.

Juliska és Laci álompár volt (Fotó: RTL Klub)

Fájdalmas döntés

Azt mondják, minél hevesebb érzelmek kísérik a szakítást, annál erősebb a kötődés. Ezt meg tudja erősíteni Juliska is, aki szerint pokoli volt a döntés utáni időszak.

Nekem a válás kimondása előtti ősszel volt egy térdműtétem, miután egy nyári próbán lesérültem. Így egyszerre gyógyultam fizikálisan és lelkileg is, mindkettő hosszú folyamat volt

– mesélte a Borsnak Juliska. - Mi akkor is minden darabban együtt voltunk, mindig egyszerre voltunk a színházban. De jött a Covid miatti bezárás, majd az operáció miatt kiestem a munkából. Talán így volt ez jó, mert az első időszakban nehezen viseltem volna, hogy állandóan találkozunk, látom…

Pár perc különbséggel posztoltak a Macskák szünetében (Fotó: Facebook)

Újra együtt a színpadon

A héten pár perc különbséggel posztoltak, mindketten cicabőrbe bújva, együtt játszanak ugyanis a Macskák című musicalban a Madách Színházban. Juliskát arról kérdeztük, milyen érzés most egy színpadon lenni volt férjével.

- Most már könnyebb, nem jelent gondot. Túl vagyok a gyász folyamatán, nehéz volt, de tovább léptem. De szerencsére hiába minden darabban, amiben benne vagyok, ő is szerepel, de nem vagyunk egyszerre színpadon, nincs kontaktunk. Sőt már tudom benne a jót is látni, praktikus, hogy itt a színházban, amikor együtt dolgozunk, könnyen meg tudjuk beszélni a gyermekünk körüli teendőket, mondjuk kivel, mikor van.

Exe karcolhatta össze kocsiját?

Mint azt a Bors megírta: Széphalmi Juliska és barátja kocsijára nemrég valaki hímvesszőket karcolt. Akkor sok kommentelőben felmerült a kérdés, hogy valamelyikük korábbi párja lehet a tettes. A táncművész annyit mondott, egyértelmű, hogy valaki magánéleti bosszú miatt tett kárt a két autóban. Rendőrségi feljelentést tettek, a nyomozás még folyik.