„Pécsi Ildikó, színésznő voltam” – Megérezte a halálát, öt éve hunyt el az ország művésznője

Pécsi Ildikó májusban töltötte volna a 85. születésnapját, december ötödikén, éppen a mai napon pedig már öt éve, hogy az égi színpadon játszik tovább. Alakításában, hangjában, rendezéseiben és derűs személyiségében ma is tovább él. Cikkünkkel a szomorú évforduló kapcsán emlékezünk meg a legendás művésznőről.

Pécsi Ildikó gyönyörű színésznő volt fiatal korában (Fotó: Szalay Zoltán/Fortepan)

Pécsi Ildikó halála az egész országot megrázta

Pécsi Ildikó életműve jóval több volt, mint szerepek hosszú sora: jelenléte generációkat kötött a színházhoz és a magyar filmhez. Sokoldalúságát és kitartó munkáját számos rangos elismeréssel díjazták, köztük Jászai Mari-díjjal, az „érdemes” és „kiváló művész” címekkel, valamint a Kossuth-díjjal. Olyan alkotásokban láthattuk, amelyek mára a magyar filmtörténet maradandó darabjai. A szélesebb közönség többek között Az aranyemberben, a Linda című sorozatban vagy az örök kedvencé vált Indul a bakterházban szerette meg. Szerepeit hosszasan lehetne sorolni, melyekben emlékezetes alakítást nyújtott a színház- és filmrajongók legnagyobb örömére.

Pécsi Ildikó, az 1960-as években, a Magyar Rádió stúdiójában látható (Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán)

Ezzel szemben élete utolsó pár hónapja közel sem volt ennyire boldog. Élete szerelme, férje, az olimpiai bajnok labdarúgó, Szűcs Lajos ugyanis 2020. július 12-én, hosszú, küzdelmes betegség után hunyt el. A keserves, fájdalmas időszak után Pécsi Ildikó kijelentette, hogy ezek ellenére is férjével együtt fogja ünnepelni a karácsonyt. Bár akkoriban senki sem gondolta komolyan, a színésznő mégis „betartotta” kedvesének tett „ígéretét”. A művésznő már hetekkel a halála előtt tudta, hogy el fog távozni. Egyszerűen megérezte! De már valójában élni sem akart! Ezt közölte a családjával is: „már nagyon közel a halál”. A színésznő 2020. december 5-én végül eltávozott az élők sorából. „Egyik nap belenézett a tükörbe és azt mondta: Pécsi Ildikó, színésznő voltam. Majd befeküdt az ágyba és soha többet nem kelt onnan fel…” – nyilatkozta korábban lapunknak L. Péterfi Csaba, Ildikó fogadott gyermeke.

Pécsi Ildikó és férje, Szűcs Lajos több, mint 50 éven át éltek példaértékű házasságban (Fotó: Bors)

Pécsi Ildikó férje, Szűcs Lajos öt hónappal korábban halt meg

Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos több, mint 50 évig voltak házasok. A szerelemből közös gyermekük is született, Szűcs Csaba személyében. Lajos hosszú és fájdalmas betegségben szenvedett. A nehéz időkben felesége, Ildikó egészen a halála napjáig ápolta és segítette a férjét, vagy ahogy ő hívta és emlegette: „Édesjólajosomat”.