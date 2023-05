„Talán maga Ildikó akarta úgy” – Megtörte a csendet Pécsi Ildikó fogadott fia

Sokáig kérdéses volt, mi lesz a sorsa Pécsi Ildikó gyönyörű gödöllői otthonának a színésznő 2020 decemberében bekövetkezett halála után. Még azt sem lehetett teljesen kizárni, hogy a házat lebontják és a legendás szépségű művésznő hatalmas kertje is az enyészeté lesz, pedig Ildikó imádta a dús lombkoronájú fáit, és amíg egészsége engedte, naponta órákat töltött a növények gondozásával.

Megmenekül Pécsi Ildikó imádott kertje Fotó: MTVA

A halálát követően viszont sötét felhők kezdtek gyülekezni a ház körül. A színésznő fia Szűcs Csaba eladta az ingatlant, mert nem tudta fenntartani. Egy építési vállalkozó vette meg, aki a hatalmas udvart hat telekre osztotta fel. Ezekből egy még üresen áll, a többin társasházakat húznak fel.

Az egyik napilap nemrég arról számolt be, hogy a ház sorsa végül rendeződött. Egy pár költözött be, akik mindent megtesznek azért, hogy eredeti állapotában őrizzék meg a csodálatos kertet, és bár a házon néhány dolgot fel kellett újítani, természetesen tudják, mekkora eszmei értéket képvisel, hogy egykor a legendás Pécsi Ildikó és férje, Szűcs Lajos élt ott nagy szerelemben, ahol most ők laknak.

Előkerülhet még néhány ikonikus holmi

A Bors megkereste L. Péterfi Csabát, Ildikó legfőbb bizalmasát és fogadott fiát, aki könyvet is írt a színésznő kalandos életéről. Csaba elmondta: olyan, mintha a történteket maga Ildikó rendezte volna odafentről, már csak azért is, mert az új lakók kutyatenyésztők, és Ildikó is imádta az ebeket.

– Az új lakók engem még nem kerestek meg, ezért azt nem tudom pontosan, hogy milyen kincsekre bukkantak a felújítás során. Az közismert, hogy annak idején több hónap pakolás és takarítás után rengeteg tárgy került az én birtokomba. Számos fotó, levelezés, Ildikó ugyanis semmit nem dobott ki. Én ezek alapján írtam meg az életéről szóló könyvet Úgy, ahogy volt címmel. A fotóknak pedig azt a barátságot köszönhetem, ami a legendás fotóművészhez, Keleti Évához fűz. Két éve ugyanis közösen valósítottuk meg a Pécsi Ildikóról szóló fotókiállítást – kezdte a Borsnak Csaba, aki Ildikó jelmezeinek nagy részét is őrzi, ennek ellenére nem tartja kizártnak, hogy még előkerült néhány ikonikus holmi.

Csaba mindent megtesz, hogy ápolja Ildikó szellemi örökségét Fotó: L. Péterfi Csaba

A színésznő imádta a kutyákat

– Az kifejezetten öröm számomra, hogy egy olyan család lakik most ott, akiknek kutyái vannak, hiszen köztudott, hogy Ildikó imádta a kutyákat, el sem tudta nélkülük képzelni az életet. Mindig kutyákoknak nevezte őket. Azt gondolom, hogy a sors, vagy talán maga Ildikó akarta úgy, hogy ez a ház olyanoknak adjon boldogságot, amilyenek ők is voltak Lajos bácsival – mondta meghatottan a bizalmas, aki mindent megtesz, hogy megőrizze és továbbvigye Ildikó szellemi örökségét. Jó példa rá, hogy május 21-én, vasárnap adták át a Pécsi Ildikó Emlékdíjat, amit idén Pogány Judit vehetett át.