Megrázó sorokkal búcsúzott a Vígszínház Kálloy Molnár Pétertől

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 18:09
55 éves korában elhunyt a színész. A Vígszínház közleményben búcsúzott Kálloy Molnár Pétertől.

Ahogy arról a Bors is beszámolt, rövid lefolyású betegségben elhunyt Kálloy Molnár Péter. A színész mindössze 55 éves volt. A Vígszínház közleményben búcsúzott kollégájuktól.

"A Vígszínház társulata mély megrendüléssel fogadta a hírt, hogy kollégánk és barátunk, Kálloy Molnár Péter 55 éves korában elhunyt.

Péter 1993 és 1997 között volt színházunk tagja. A padlás előadásában előbb Robinson, majd Üteg és Témüller szerepét formálta meg, a Rómeó és Júliában Benvoliót, a Háború és békében Rosztovot, A legyezőben Moracchiót. Láthatta őt a közönség a Trisztán és Izolda, a Szent Johanna, A domb, a Közjáték Vichy-ben, az Átváltozások és a Svejk című előadásokban is.

A magyar színházi szakma sokoldalú, játékos kedvű és mégis letaglózóan érzékeny alkotója volt: könnyedsége és improvizatív szabadsága mögött mindig komoly mesterségbeli tudás, fegyelmezettség és végtelen kíváncsiság állt. Ritka tehetséggel volt képes ugyanazzal a természetességgel komédiát és tragédiát játszani, és a legváratlanabb vagy legnehezebb pillanatokban is élővé, személyessé, emberivé formálni egy jelenetet.

Rendkívüli humorérzékét improvizációs játékokban és filmszerepekben is kamatoztatta. Két monodráma – Kucó és Caveman – valamint több legendás nagyszériás előadás kötődik nevéhez. Több mint ötszáz alkalommal játszotta el Rudolf Péterrel a Kövek a zsebben című kétszereplős darabot, és csaknem hétszázszor láthatták a nézők a Shakespeare Összes Röviden című előadást, amelynek egyik életrehívója, motorja és főszereplője volt.

Népszerűségét és ismertségét film- és televíziós szerepeinek is köszönhette: Üvegtigris, Kútfejek, Kossuthkifli, Angyalbőrben, Valami Amerika – csak néhány a számtalan produkció közül, amelyben emlékezetes alakítást nyújtott.

Az állami díjak és kitüntetések elkerülték, de a közönség és kollégái szeretete hatványozottan megadatott neki.

Szeretettel emlékezünk rá és őszinte részvétünket fejezzük ki a családjának, szeretteinek és barátainak."

