Falusi Mariann: Mindenki meghalt, aki fontos volt a számomra

Falusi Mariann elmondta, hogy a Naptárlányok a veszteségről, az összetartásról és az önelfogadásról szól. Az énekesnő a szeretetteljes kapcsolatok és a figyelmesség révén tudta átvészelni a súlyos veszteségeket. Mély, őszinte és kölcsönös tiszteleten alapuló barátság fűzte össze Falusi Mariannt és Lang Györgyit. Az énekesnő a hot! magazinnak nyilatkozva elárulta, az élet fájdalmait feldolgozva újra megtalálta az ünnepek örömét. Falusi Mariann magánélete szintén nem marad titok az olvasók előtt.
hot!: Jelenleg a Naptárlányok bemutatójára készülsz a Játékszínben. A darab történetét maga az élet írta, és olyan, mindig aktuális kérdéseket feszeget, mint a gyászfeldolgozás, a barátság és az összetartozás.
„Valóban szenzációs darab, és úgy gondolom, hogy ma talán aktuálisabb, mint valaha. Egy valós történet került színpadra: 25 éve egy angol kisvárosban egy női közösség egyik tagjának rákban meghal a férje. Jótékony céllal úgy döntenek ezek a középkorú hölgyek, hogy készítenek egy aktnaptárt. Ez akkor hihetetlenül forradalmi dolog volt. Nem a magamutogatás volt a cél: a naptárból befolyt bevétellel nemes célra gyűjtöttek. Így aztán helyet kap a darabban saját magunk felvállalása, elfogadása is abban a bizonyos fotós jelenetben.”
hot!: Önmagunk felvállalását jelen esetben többféleképpen lehet és kell is értelmezni.
„Igen, mert a meztelenség is fontos szerepet kap, mégsem ez a lényeg. Ennél sokkal fontosabb az odáig vezető út és az, hogy jelen esetben milyen célt szolgál maga a pőreség. Önmagam felvállalása nálam sokkal régebbre nyúlik vissza, hiszen Györgyivel ez szinte zenekari üggyé nőtte ki magát. Szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy mindaz, amit képviselünk, és amire képesek vagyunk, sokkal több az extrém külsőnél. A Naptárlányokban a szerepem nagy szabadságot enged. Pontosan az lehetek benne, amilyen én magam vagyok. De hasonló a helyzet a Menopauzában is, ami most már túl van a négyszázadik előadáson. És miután nem vagyok színésznő, nem is tudnék mást csinálni, csak azt játszani, aki vagyok. Valahogy a sors mindig kegyes volt hozzám, mert hála Istennek soha nem kell magamat megerőszakolni semminek a kedvéért.”
hot!: Te magad úgy beszélsz Lang Györgyiről, mint akivel ikrek voltatok. Amikor elment, benned is meghalt valami?
Nem, mert ugyanúgy beszélek hozzá, mintha a mai napig itt lenne velem. Persze mára elfogadtam, hogy nincs itt, és sok mindent nem tudunk megbeszélni, ugyanakkor olykor nagyon hiányzik Györgyi.
hot!: 2023 életed egyik legmeghatározóbb és legnehezebb éve volt.
„Piszok nehéz volt. Mindenki meghalt, aki fontos volt számomra. Először meghalt Györgyi, majd meghalt az anyucikám is, és gyakorlatilag teljesen egyedül maradtam. Idén nyáron pedig a kutyám is követte őket.”
hot!: Amikor azt mondod, hogy egyedül maradtál, azt azért nehéz elhinni. Nagyon sokan olyan szeretettel beszélnek rólad, ami keveseknek adatik meg.
„Györgyivel valóban nagyon jók voltunk abban, hogy magunk köré gyűjtsünk embereket, szeretetet, barátságokat. Ez pedig egy nagyon nagy biztonsági hálót szőtt az életünk köré, és ez a háló most is ott van. Ez nem enged leesni, és bármi van, tudok kibe kapaszkodni. Szeretnek, és viszontszeretek! Figyelmes vagyok, én szeretek adni. Úgy gondolom, hogy csoportosan szocializálódtam, ami a nepáli utazásom során is kiderült. Amikor a csoportból valaki nem tudott eljönni egy helyre, ahol kóstoló is volt, vittem belőle nekik, mert nem szerettem volna, ha kimaradnak az élményből. Lehet, hogy ez másoknak apróságnak tűnik, de nekem ez az egyik szeretetnyelvem, a másikra való odafigyelés.”
hot!: Györgyi sokszor van jelen a beszélgetésünkben. Mi az, ami leginkább hiányzik most az életedből?
„A beszélgetések. Olyan szinten gondolkodtunk egyformán, ami kevés embernek adatik meg. Néha összekaptunk, veszekedtünk, és időnként piszok rondán káromkodtunk egymással, de csak azért, mert valamit el akartunk érni. Bárhogyan is kiabáltunk, érveltünk, az soha nem fordult elő, hogy rávágtuk volna az ajtót a másikra, és hetekig nem szóltunk egymáshoz. Mindig mindennek a végére akartunk érni. Györgyi következetes és elképesztő ember volt. És ha valaki szabad volt, akkor az ő volt. Mérhetetlen szabadság jellemezte, ami soha nem volt öncélú, minden belülről fakadt nála. Egy igazi hippi. Néha rászóltam, mert szerettem volna visszafogni, de az még nekem sem sikerült.”
hot!: Ő pedig cserébe a te esetedben mondta meg a magáét egy-egy kapcsolatod kapcsán.
„Pontosan látta, mennyi van egy-egy kapcsolatban. Érdekes, így, hogy Györgyi elment, csak fiú barátaim maradtak. Három fiú, akiknek mindig is adtam a szavára. Egyébként maga a kapcsolat is képes eldönteni azt, hogy mennyit ér. Nem szeretem a fölösleges játszmákat, a maszatolást. Van, aminek van értelme, és van, aminek nincs. Annak nincs, hogy etessük egymást marhaságokkal. Mindig rögtön, teljes szívvel és egyértelműen voltam jelen egy-egy kapcsolatban, mert ha nem így tettem, annak úgy éreztem volna, hogy semmi értelme.”
hot!: Mi volt a legnagyobb pofon az élettől, amit kaptál?
„Minden úgy volt jó, ahogyan eddig volt. Nem kellett volna semmit kihagyni belőle. A rossznak is megvolt a maga értelme. Öngyilkosok lettek mellőlem többen is, ami egy furcsa, érdekes karma. Szokták mondani, hogy van, aki bírja ezeket a dolgokat, és a sors akkor arra pakol többet. Volt, hogy közeli barátom, fiúm, szerelmem, másik barátom hozta meg ezt a döntést.”
Négy ember, négy szerettem lett a környezetemben öngyilkos, és ezzel nem tudok mit kezdeni. Nem tudok, mert ráadásul eléggé felelősségvállaló ember vagyok. És egy öngyilkosság kapcsán soha nem lehet felelősséget vállalni.”
„Nem értem meg ezt a döntést, és nem is tudok ezzel mit kezdeni. Ennek a megélése vagy az átgondolása szerintem egyfajta karmikus feladat, mert ezzel többször szembekerülök. Talán azért, hogy tanuljak belőle a betegségek kapcsán.”
hot!: Ezek szerint lassan megérted az üzenetet?
„Amikor anyuci beteg lett, akkor nagyon haragudtam rá, mert nem értettem, hogy az én tökéletes anyukám miért nem tudja ezt megoldani. De a menopauza is egy ilyen üzenet volt. Egy nagyon csúnya szakítás után voltam, amikor egyik percről a másikra azon kaptam magam, hogy belecsöppentem a menopauzába. Egyszerűen csak elmúlt a menzeszem, és még csak egy hőhullámom sem volt.”
hot!: Mindjárt itt a karácsony. Készülsz rá?
„Györgyivel korábban mindig elmentünk fellépni a magányosok karácsonyára. Előtte a délutánt anyucikámnál töltöttem, majd átmentünk Györgyihez és az anyukájához. Később odajött Kulka, és jöttek a barátok is. Most ez úgy zajlik, hogy minden este fellépésem lesz, és nem leszek egyedül. Mert ahogyan az élet változik, úgy változott meg ez is.”
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
