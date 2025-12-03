Falusi Mariann: Mindenki meghalt, aki fontos volt a számomra

Falusi Mariann elmondta, hogy a Naptárlányok a veszteségről, az összetartásról és az önelfogadásról szól. Az énekesnő a szeretetteljes kapcsolatok és a figyelmesség révén tudta átvészelni a súlyos veszteségeket. Mély, őszinte és kölcsönös tiszteleten alapuló barátság fűzte össze Falusi Mariannt és Lang Györgyit. Az énekesnő a hot! magazinnak nyilatkozva elárulta, az élet fájdalmait feldolgozva újra megtalálta az ünnepek örömét. Falusi Mariann magánélete szintén nem marad titok az olvasók előtt.

Falusi Mariann a Menopauza után a Naptárlányokban bizonyítja tehetségét

Lang Györgyi a mai napig jelen van az életében

Magánemberként súlyos terhet cipel: négyen is öngyilkosok lettek a környezetében

Falusi Mariannt az elmúlt években sok fájdalom érte, de túl van a nehezén, ma már sokat mosolyog (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Falusi Mariann és a Naptárlányok világa

hot!: Jelenleg a Naptárlányok bemutatójára készülsz a Játékszínben. A darab történetét maga az élet írta, és olyan, mindig aktuális kérdéseket feszeget, mint a gyászfeldolgozás, a barátság és az összetartozás.

„Valóban szenzációs darab, és úgy gondolom, hogy ma talán aktuálisabb, mint valaha. Egy valós történet került színpadra: 25 éve egy angol kisvárosban egy női közösség egyik tagjának rákban meghal a férje. Jótékony céllal úgy döntenek ezek a középkorú hölgyek, hogy készítenek egy aktnaptárt. Ez akkor hihetetlenül forradalmi dolog volt. Nem a magamutogatás volt a cél: a naptárból befolyt bevétellel nemes célra gyűjtöttek. Így aztán helyet kap a darabban saját magunk felvállalása, elfogadása is abban a bizonyos fotós jelenetben.”

hot!: Önmagunk felvállalását jelen esetben többféleképpen lehet és kell is értelmezni.

„Igen, mert a meztelenség is fontos szerepet kap, mégsem ez a lényeg. Ennél sokkal fontosabb az odáig vezető út és az, hogy jelen esetben milyen célt szolgál maga a pőreség. Önmagam felvállalása nálam sokkal régebbre nyúlik vissza, hiszen Györgyivel ez szinte zenekari üggyé nőtte ki magát. Szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy mindaz, amit képviselünk, és amire képesek vagyunk, sokkal több az extrém külsőnél. A Naptárlányokban a szerepem nagy szabadságot enged. Pontosan az lehetek benne, amilyen én magam vagyok. De hasonló a helyzet a Menopauzában is, ami most már túl van a négyszázadik előadáson. És miután nem vagyok színésznő, nem is tudnék mást csinálni, csak azt játszani, aki vagyok. Valahogy a sors mindig kegyes volt hozzám, mert hála Istennek soha nem kell magamat megerőszakolni semminek a kedvéért.”