Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Judit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ma ünnepli születésnapját a Dancing with the Stars sztárja

születésnap
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 17:35
Dancing with StarsGabriela Spanic
A venezuelai színésznő és modell, Gabriela Spanic ma ünnepli az 52. születésnapját. A Dancing with the Stars táncosának születésnapjáról egykori versenytársa is megemlékezett.
Bors
A szerző cikkei

A gyönyörű színésznő 2020-ban hódította meg a magyar közönséget, mikor részt vett a Dancing with the Stars műsorában, ahol második helyen végzett Andrei Mangra oldalán.

Dancing with the Stars egykori táncoa, Gabriela Spanic a műsor miatt jött Budapestre
A Dancing with the Stars egykori táncosa, Gabriela Spanic ma ünnepli 52. születésnapját (Fotó: Knap Zoltán)

Gabriela Spanic születésnapján üzent a Dancing with the Stars táncosa

A venezuelai szexikon szívélyesen viszonyul Magyarországhoz, így nem véletlen, hogy egykori versenytársa, Stana Alexandra is megemlékezett a jeles napról és üzent a színésznőnek.

Azt üzenem neki, hogy legyen csodálatos születésnapja, érezze jól magát és remélem mindig ilyen boldog marad. Mi nagyon várjuk vissza Magyarországra

 – üzente a kedves szavakat a profi táncosnő.

A dél-amerikai szappanoperák elengedhetetlen alakja 1973. december 10-én látta meg a napvilágot Venezuelaban, azonban csak kevesen tudják, hogy horvát felmenőkkel rendelkezik. Édesapja 1947-ben vándorolt ki Dél-Amerikába.

Gabriela Spanic fontolgatta a Magyarországra költözést
Gabriela Spanic a Dancing with the Stars miatt költözött Budapestre (Fotó: mw archív)

Gabriela Spanic sokszínű karrierje

A telenovellák királynője a Paula és Paulina című mexikói szappanoperával szerzett magának világhírnevet, és azonnal beírta magát a műfaj történelmébe. A sorozatban egy ikerpárt alakít, ám a valóságban tényleg van egy ikertestvére, Daniela Spanic, aki szintúgy közszereplő.

Spanic karrierje igazán sokszínű: szépségversenyen indult el modellkarrierje, amely után a színészet felé fordult, majd 2005-ben kiadta első saját szólóalbumát a „Gabriela-t” is, mint énekesnő.

A világsztár a TV2 táncos show-műsorának, a Dancing with the Starsnak a színpadán mutatkozott be a hazai közönségnek. A műsor első szériájában, mint táncos láthattuk, majd később visszatért zsűritagként is. A színésznő és kisfia olyannyira megszerette Magyarországot és a kultúrát, hogy fontolgatta a letelepedés gondolatát is.

Gabriela Spanic születésnapja
Gabriela Spanic születésnapja
Gabriela Spanic születésnapja
Gabriela Spanic születésnapja
Gabriela Spanic születésnapja
Gabriela Spanic születésnapja
Gabriela Spanic születésnapja
Gabriela Spanic születésnapja
Gabriela Spanic születésnapja
Gabriela Spanic születésnapja
Gabriela Spanic születésnapja
Galéria: Gabriela Spanic születésnapja
1/14
Gabriela Spanic élő adásban villantott

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu