Ma ünnepli születésnapját a Dancing with the Stars sztárja

A gyönyörű színésznő 2020-ban hódította meg a magyar közönséget, mikor részt vett a Dancing with the Stars műsorában, ahol második helyen végzett Andrei Mangra oldalán.

A Dancing with the Stars egykori táncosa, Gabriela Spanic ma ünnepli 52. születésnapját (Fotó: Knap Zoltán)

Gabriela Spanic születésnapján üzent a Dancing with the Stars táncosa

A venezuelai szexikon szívélyesen viszonyul Magyarországhoz, így nem véletlen, hogy egykori versenytársa, Stana Alexandra is megemlékezett a jeles napról és üzent a színésznőnek.

Azt üzenem neki, hogy legyen csodálatos születésnapja, érezze jól magát és remélem mindig ilyen boldog marad. Mi nagyon várjuk vissza Magyarországra

– üzente a kedves szavakat a profi táncosnő.

A dél-amerikai szappanoperák elengedhetetlen alakja 1973. december 10-én látta meg a napvilágot Venezuelaban, azonban csak kevesen tudják, hogy horvát felmenőkkel rendelkezik. Édesapja 1947-ben vándorolt ki Dél-Amerikába.

Gabriela Spanic a Dancing with the Stars miatt költözött Budapestre (Fotó: mw archív)

Gabriela Spanic sokszínű karrierje

A telenovellák királynője a Paula és Paulina című mexikói szappanoperával szerzett magának világhírnevet, és azonnal beírta magát a műfaj történelmébe. A sorozatban egy ikerpárt alakít, ám a valóságban tényleg van egy ikertestvére, Daniela Spanic, aki szintúgy közszereplő.

Spanic karrierje igazán sokszínű: szépségversenyen indult el modellkarrierje, amely után a színészet felé fordult, majd 2005-ben kiadta első saját szólóalbumát a „Gabriela-t” is, mint énekesnő.

A világsztár a TV2 táncos show-műsorának, a Dancing with the Starsnak a színpadán mutatkozott be a hazai közönségnek. A műsor első szériájában, mint táncos láthattuk, majd később visszatért zsűritagként is. A színésznő és kisfia olyannyira megszerette Magyarországot és a kultúrát, hogy fontolgatta a letelepedés gondolatát is.