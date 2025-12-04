A fogyatékossággal küzdők világnapján beszélt ikrei születéséről Boros Csaba, a Republic basszusgitáros-énekese. Egyik fia „közepesen súlyosan” érintett: mint kiderült, nem tud írni, olvasni, de a tévé távirányítóját kiválóan kezeli. „Ki kell szolgálni, de a csokit megtalálja” – mondta róla az apja.

Boros Csaba ikrei közül az egyik oxigénhiányos állapottal született (Fotó: MTVA)

Boros Csaba ott volt a szüléskor: akkor egy televízióban dolgozott, minden engedélyt megkaptak, hogy forgassanak. Az erről készült felvétel lement a tévében, persze az intim részek kivételével. „Még egyszer nem vállaltam volna be, de akkor forradalminak tűnt. Eléggé megosztotta az embereket” – emlékezett.

Boros Csaba ikreinek születése örök emlék

Ott álltam, láttam, amikor mosdatták őket. Láttam, hogy Ákos olyan kékes volt, nem olyan volt a színe, mint Bálintnak. Ők a kezembe is adták, de Ákost nem... Meg is kérdeztem, hogy az a gyerek miért olyan kék, ez miért nem az? Mondták, hogy előfordul az ilyesmi. Szerintem már akkor tudták, hogy baj van, csak nem kívánták az orromra kötni.

Ákos inkubátorba került. Egy hét múlva Szilvi sírva hívott fel, hogy a gyerek nincs a helyén. Bementem a kórházba és egy addig ismeretlen gyerekorvos elmagyarázta, hogy apuka, maga is látta, hogy nem úgy néz ki… nemhogy láttam, de filmre is vettük. Akkor derült ki, hogy oxigénhiányos állapottal született…

Boros Csaba imádja a zenét, ahogy a fia is (Fotó: Facebook, Republic zenekar)

Egy új háziorvos mondta nekik, hogy a gyerek fejlődését tudják segíteni egy alapítványnál, így is lett, Ákos másfél-két évesen már elkezdett járni. Masszírozták mindenhol, talpra állították. Ezzel együtt, eleinte nem volt könnyű elfogadnia, hogy így történt, úgy érezte, hogy „összeborul minden.” Egyfajta isteni megmentésben reménykedett, hogy majd minden jóra fordul. „De ez a pasas így jó, ahogy van. Óriási pasi, a család szeme-fénye. Véleménye van, koncertre is jár” – jegyezte meg. Itt mutatott képeket a családjukról.

Boros Csaba fia kedves ember, mesevilágban él

Mint Boros Csaba mesélte, a fiát rendszeresen vitték koncertre, ilyenkor mindig maradni akart a végén, hátha még történik valami, akkor is, ha üres volt a színpad és mindenki elment. „Ezt hál' Istennek kinőtte” – tette hozzá a zenész a Családi kör című műsorban.

Úgy megy az élet, mint bárki mással. Tök jó fej pasi. Nem kell gyógyszert szednie, mosdani is magától tud, mesevilágban élő fazon, és ez tök jó.

A zenész látja, hogy vannak szétszakadt családok, ahol a fogyatékos gyerek az egyik félre marad. Szerinte sok az erős férfi, aki csak megy előre, és letagadja, hogy fogyatékkal élő a gyereke, mert az nem elég férfias. „Nekem is van ismerősöm, ahol elváltak, az anyára maradt minden teher. Ha valakiben van erő, összetartás a családban, akkor ez megerősítheti a kapcsolatot. Hihetetlen szeretetet tud bevinni egy családba egy ilyen ember” – vélekedett.