A fogyatékossággal küzdők világnapján beszélt ikrei születéséről Boros Csaba, a Republic basszusgitáros-énekese. Egyik fia „közepesen súlyosan” érintett: mint kiderült, nem tud írni, olvasni, de a tévé távirányítóját kiválóan kezeli. „Ki kell szolgálni, de a csokit megtalálja” – mondta róla az apja.
Boros Csaba ott volt a szüléskor: akkor egy televízióban dolgozott, minden engedélyt megkaptak, hogy forgassanak. Az erről készült felvétel lement a tévében, persze az intim részek kivételével. „Még egyszer nem vállaltam volna be, de akkor forradalminak tűnt. Eléggé megosztotta az embereket” – emlékezett.
Ott álltam, láttam, amikor mosdatták őket. Láttam, hogy Ákos olyan kékes volt, nem olyan volt a színe, mint Bálintnak. Ők a kezembe is adták, de Ákost nem... Meg is kérdeztem, hogy az a gyerek miért olyan kék, ez miért nem az? Mondták, hogy előfordul az ilyesmi. Szerintem már akkor tudták, hogy baj van, csak nem kívánták az orromra kötni.
Ákos inkubátorba került. Egy hét múlva Szilvi sírva hívott fel, hogy a gyerek nincs a helyén. Bementem a kórházba és egy addig ismeretlen gyerekorvos elmagyarázta, hogy apuka, maga is látta, hogy nem úgy néz ki… nemhogy láttam, de filmre is vettük. Akkor derült ki, hogy oxigénhiányos állapottal született…
Egy új háziorvos mondta nekik, hogy a gyerek fejlődését tudják segíteni egy alapítványnál, így is lett, Ákos másfél-két évesen már elkezdett járni. Masszírozták mindenhol, talpra állították. Ezzel együtt, eleinte nem volt könnyű elfogadnia, hogy így történt, úgy érezte, hogy „összeborul minden.” Egyfajta isteni megmentésben reménykedett, hogy majd minden jóra fordul. „De ez a pasas így jó, ahogy van. Óriási pasi, a család szeme-fénye. Véleménye van, koncertre is jár” – jegyezte meg. Itt mutatott képeket a családjukról.
Mint Boros Csaba mesélte, a fiát rendszeresen vitték koncertre, ilyenkor mindig maradni akart a végén, hátha még történik valami, akkor is, ha üres volt a színpad és mindenki elment. „Ezt hál' Istennek kinőtte” – tette hozzá a zenész a Családi kör című műsorban.
Úgy megy az élet, mint bárki mással. Tök jó fej pasi. Nem kell gyógyszert szednie, mosdani is magától tud, mesevilágban élő fazon, és ez tök jó.
A zenész látja, hogy vannak szétszakadt családok, ahol a fogyatékos gyerek az egyik félre marad. Szerinte sok az erős férfi, aki csak megy előre, és letagadja, hogy fogyatékkal élő a gyereke, mert az nem elég férfias. „Nekem is van ismerősöm, ahol elváltak, az anyára maradt minden teher. Ha valakiben van erő, összetartás a családban, akkor ez megerősítheti a kapcsolatot. Hihetetlen szeretetet tud bevinni egy családba egy ilyen ember” – vélekedett.
Ákos fia egy tordasi intézetben van heti három-négy napot, a többit a családdal tölti. Zenélt már ott a Republic, amely idén is elveszített egy fontos embert. „Öröm látni, amikor ezek az emberek önfeledten szórakoznak” – utalt a zenész az otthonban élőkre. A Republic sem mai zenekar, idén volt 35 éve, hogy kiadták első, legendás lemezüket.
Boros Csaba, aki szerint Bódi László Cipő mindig a zenekar tagja marad, elmesélte még, hogy Tordason, a jótékonysági koncerten az egyik fiú, Farkas Gergő, azzal jött, hogy játszanak együtt egy dalt, ő mindet ismeri. Ez lett a Ha itt lennél velem, amelyet még Cipő énekelt korábban. Annyira ügyes és lelkes volt, hogy utána vitték az MVM- Dome-ba is, ahol megható pillanatokat okozott sok nézőnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.