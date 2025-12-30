Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Fotókon a nagy pillanat: ilyen volt Bódi Gusztiék aranylakodalma

aranylakodalom
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 18:52 / FRISSÍTÉS: 2025. december 30. 18:52
bódi gusztiBódi Margó
50 év házasságot bizony nem akárhogy ünnepel meg az ember!

Mint arról korábban már beszámoltunk, Bódi Gusztiék számára az idei év igen különleges: 50 évvel ezelőtt mondta ki egymásnak a boldogító igent a mulatós sztár és Bódi Margó.

Bódi Guszti és Margó az 50. házassági évfordulójukat ünnepelték
Bódi Guszti és Margó az 50. házassági évfordulójukat ünnepelték
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Úgy döntöttünk, hogy az 50. házassági évfordulónkat mindenképpen megtartjuk, és egy kis lakodalmat szervezünk. Mondtam is a Gusztikámnak, hogy kérjen meg még egyszer a fiúktól. Azt viszont még nem tudom, hogy igent mondok-e vagy nemet, van még időm ezen gondolkodni

 – mesélte korábban nevetve Margó.

Fotókon Bódi Guszti és Margó aranylakodalma

Nos, egy friss Facebook-bejegyzés tanúsága szerint le is zajlott az aranylakodalom. "1975 - 2025   50 év - Házassági évfordulónkat ünnepeltük Margóval. Köszönjünk minden egyes családtagunknak, barátainknak, hogy megtisztelték jelenlétükkel ezt a csodálatos eseményt" - írta a képek mellé Guszti.

 

