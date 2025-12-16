100 millió forintot vittek el egy magyar tévés vetélkedőből

20 éve, 2005 decemberében indult az USA-ban az Áll az alku, itthon pedig röviddel utána. 2006-ban már 100 millió forintot vittek el a magyar tévés verzióból, igaz, ennek a hatalmas összegnek a felét a telefonos nyertes kapta.

A vonal másik végén az igazgató úr a 2006-os Áll az alkuban

Fotó: TV2

A nyertes egy Máté nevű 19 éves fiatalember volt, aki akkor készült megszerezni a jogosítványát. Akkoriban tervezett autót venni, a hatalmas nyereményből nagy bulit csapott, de sokáig titkolóznia kellett: előírás a tévés vetélkedőknél, hogy a szereplők a tévés premierig nem kotyoghatják el, mennyit nyertek, mi fog történni. Ennek persze elsősorban nézettségi okai vannak, de a tévézőknek is nagyobb élmény, ha nem olvassák el hetekkel előtte, mi fog történni egy realityben, sorozatban vagy vetélkedőben.

25 ezer vagy 100 millió: nem mindegy

Fotó: TV2

A nyertes elárulta, hogy szenvedélye a pókerezés, hetente többször játszottak, alkalmanként akár öt-hat órát is folyamatosan. Gundel Takács Gábor volt a műsorvezető, azóta sok kvízt vezetett: akkor abban bízott, hogy a nyertes majd okosan befekteti a pénzt, nem szórja el.

Sajtóhírek szerint a nyertes lakást és autót vett, a maradékkal pedig tőzsdézett. Ciprusra már nem nyaralni ment, fél évig pincérként dolgozott egy étteremben, saját bevallása szerint kemény tapasztalat volt. Állítólag volt egy-két befektető, aki megkereste, miután megtudta, hogy ennyi pénzt nyert, de ezekben nem látott sok perspektívát.

Hogy vélekedett Gundel Takács Gábor erről a műsorról?

Ez a játék alapvetően nem táskákról, hanem emberekről szól, akik bizonyos helyzetekben döntéseket hoznak. Eleinte mindenki játszik, de aztán kezd minden komolyra fordulni, elkezdenek számolgatni, és már nő a tét. Eleinte még mosolyognak, sztoriznak, amíg nincs tét, de azután eljön egy pont, amikor az életükről, a hétköznapjaikról kell dönteni. Nekem észre kell vennem a drámai pillanatokat, azt, mikor kell segíteni, vagy épp magára hagyni egy kicsit a játékost. Az alaphelyzet sokszor hasonló, de pont az emberi döntések és egyéni történetek miatt minden adás más, és egyben megunhatatlan.

Közel 100 országban ment az Áll az alku

A Deal or No Deal egy nemzetközi gameshow, a formátum Dick de Rijk és John de Mol Jr. nevéhez köthető, a holland Endemol számára fejlesztették. Akkoriban különösen jellemző volt, hogy a kisebb holland tévés piacon bemutattak valamilyen új gameshow- vagy valóságshow-formátumot, majd ha sikeres lett, átvette egy nagy amerikai tévé, mellette pedig sok más ország.