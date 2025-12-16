Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

100 millió forintot vittek el egy magyar tévés vetélkedőből

kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 15:30
gameshowGundel Takács GáborÁll az alkuTV2
Az USA-ban 20 éve, 2005 decemberében indult az Áll az alku – a magyar verzió pedig 2006-ban döntött hazai rekordot a 100 milliós összeggel. Az Áll az alku 2006-os nyereménye volt eddig a legnagyobb a hazai tévézés történetében, a nyertes később mégis elment pincérnek.
Bors
A szerző cikkei

20 éve, 2005 decemberében indult az USA-ban az Áll az alku, itthon pedig röviddel utána. 2006-ban már 100 millió forintot vittek el a magyar tévés verzióból, igaz, ennek a hatalmas összegnek a felét a telefonos nyertes kapta.

áll az alku
A vonal másik végén az igazgató úr a 2006-os Áll az alkuban 
Fotó: TV2

A nyertes egy Máté nevű 19 éves fiatalember volt, aki akkor készült megszerezni a jogosítványát. Akkoriban tervezett autót venni, a hatalmas nyereményből nagy bulit csapott, de sokáig titkolóznia kellett: előírás a tévés vetélkedőknél, hogy a szereplők a tévés premierig nem kotyoghatják el, mennyit nyertek, mi fog történni. Ennek persze elsősorban nézettségi okai vannak, de a tévézőknek is nagyobb élmény, ha nem olvassák el hetekkel előtte, mi fog történni egy realityben, sorozatban vagy vetélkedőben. 

25 ezer vagy 100 millió: nem mindegy 
Fotó: TV2 

A nyertes elárulta, hogy szenvedélye a pókerezés, hetente többször játszottak, alkalmanként akár öt-hat órát is folyamatosan. Gundel Takács Gábor volt a műsorvezető, azóta sok kvízt vezetett: akkor abban bízott, hogy a nyertes majd okosan befekteti a pénzt, nem szórja el. 

Sajtóhírek szerint a nyertes lakást és autót vett, a maradékkal pedig tőzsdézett. Ciprusra már nem nyaralni ment, fél évig pincérként dolgozott egy étteremben, saját bevallása szerint kemény tapasztalat volt. Állítólag volt egy-két befektető, aki megkereste, miután megtudta, hogy ennyi pénzt nyert, de ezekben nem látott sok perspektívát.

Hogy vélekedett Gundel Takács Gábor erről a műsorról? 

Ez a játék alapvetően nem táskákról, hanem emberekről szól, akik bizonyos helyzetekben döntéseket hoznak. Eleinte mindenki játszik, de aztán kezd minden komolyra fordulni, elkezdenek számolgatni, és már nő a tét. Eleinte még mosolyognak, sztoriznak, amíg nincs tét, de azután eljön egy pont, amikor az életükről, a hétköznapjaikról kell dönteni. Nekem észre kell vennem a drámai pillanatokat, azt, mikor kell segíteni, vagy épp magára hagyni egy kicsit a játékost. Az alaphelyzet sokszor hasonló, de pont az emberi döntések és egyéni történetek miatt minden adás más, és egyben megunhatatlan.

Közel 100 országban ment az Áll az alku

A Deal or No Deal egy nemzetközi gameshow, a formátum Dick de Rijk és John de Mol Jr. nevéhez köthető, a holland Endemol számára fejlesztették. Akkoriban különösen jellemző volt, hogy a kisebb holland tévés piacon bemutattak valamilyen új gameshow- vagy valóságshow-formátumot, majd ha sikeres lett, átvette egy nagy amerikai tévé, mellette pedig sok más ország.

Az eredeti 2002-ben került képernyőre, majd épp 20 éve, 2005 decemberében startolt az amerikai verzió, amelyből nyolc évad készült.

A díszlet sokszor megváltozott 
Fotó: TV2

A magyar premier megelőzte az amerikait, a TV2 első alkalommal 2004 áprilisában küldte képernyőre. Eleinte 50 milliós volt a legnagyobb érték, amely táskában lapult, majd a 3. évadtól 100 millió – ekkor nyert a Máté nevű fiatalember. A gameshow-nak nem mindig Gundel Takács Gábor volt az arca, bár alkudozni ő is tudott. 2009-2010-ben Kovács Áron is vezetett egy évadot. A TV2 sikerműsora később visszatért még 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu