Mi történt? Som Krisztián és Csonka Rebeka kapcsolata véget ért?

Som Krisztián Balogh Edina első férje volt. Házasságuk lezárása után mindketten megtalálták a boldogságot. Edina jelenleg Szabó Simonnal él együtt, Krisztián pedig a nála 21 évvel fiatalabb modellel, Csonka Rebekával alkot egy párt. Most viszont felreppentek a hírek, hogy talán véget ért a románc?

Som Krisztián Balogh Edina után újra szerelmes lett (Fotó: Kunos Attila)

Som Krisztián és a szépségkirálynők

Krisztián exfelesége, Balogh Edina szépségkirálynő volt, aki 2003-ban megnyerte a Miss Hungary versenyt. Hosszú évek lassú folyamata volt, mire Balogh Edina és Som Krisztián a válás mellett döntöttek. Azóta viszont mindketten megtalálták a boldogságot. Som Krisztián újra egy bombázóval jött össze, párja, Csonka Rebeka, aki a 2019-es Magyarország Szépe versenyen lett harmadik helyezett. Bár kapcsolatuk harmonikus volt, most új pletykák kaptak szárnyra. Meglehetősen érzelmes posztot rakott ki ugyanis Krisztián az Instagramra, és találgatnak a kommentelők, hogy mire is utalhat ez a sejtelmes üzenet.

Eltemetem a régi énemet, a régi életemet. Azt a naiv srácot, aki azt hitte, hogy a szeretetért meg kell küzdeni, és hogy a dráma a szenvedély mértékegysége. Gyászolom a Megmentőt, aki mindenki más problémáját a sajátja elé sorolta. És gyászolom azt a rengeteg energiát, amit olyan helyekre öntöttem, ahol feneketlen volt a kút, de nem vizet adott, csak méregelixirt

– kezdi Som Krisztián.

Som Krisztián párja, Csonka Rebeka a Miss World Hungary döntő 2. udvarhölgye volt (Fotó: Kallus György)

A kommentelők szerint a coelho-i magasságokba is emelkedett poszt akár a szerelem végére is utalhat. A sejtelmes, különös posztból nem derül ki miről is lehet szó pontosan. Vajon tényleg a szakítás lehet a dolog hátterében?

Nem lehet, hogy az új menyecske nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és Som úr megvilágosodott?

– fejtette meg egy kommentelő.

Végül a poszt így zárul:

De tudjátok mit? Ez a legszebb temetés, amin valaha jártam. Mert miközben a régi énemet búcsúztatom, egyben a születésnapomat is ünneplem, mert megszületett a »Reneszánsz Emberem«, az új Som Krisztián.

Bár nem egyértelmű, mire utalhat a költő, mindenesetre a meglehetősen érzelmesre sikerült poszt nagy változást sejtet. Vajon csak saját régi énjével számolt le, vagy ezzel együtt párkapcsolatával is? Talán egy későbbi bejegyzésből ezt is megtudjuk.