Babahírek után esküvő? Menyasszonyi ruhában kapták le Fésűs Nelly lányát

Még szerdán röppent fel az a hír, hogy Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge gyermeket vár. A gyönyörű 22 éves modell egy Gyergyószentmiklóson született üzletemberrel alkot egy párt. A gyermekáldás tényét azonban nem erősítette meg. A Borsnak annyit mondott, ha lesz bármilyen bejelenteni valójuk, akkor természetesen megteszi majd.

Fotó: Instagram

A rajongók pedig nagyon boldogan fogadták, hogy Horváth Csenge édesanyai örömök elé néz, ám úgy tűnik, egyelőre még várniuk kell. Egy kis "kárpótlást" azért kaptak a modelltől, ugyanis megosztott pénteken egy fotót arról, hogyan is festene menyasszonyi ruhában... A videót az Instagramján osztotta meg.

Családra vágyik Horváth Csenge

Idén januárban Insta sztoriban arról értekezett a glamour modell, hogy szeretne majd családot, gyerekeket, de ráér még ezzel. A Bors kérdésére, hogy hogyan képzeli el magát 30 évesen, ezt válaszolta:

„Nagyon szeretném, hogy addigra legyen családom, mert én nagyon vágyom arra annak ellenére, hogy most nem engedek férfi energiát az életembe. Addigra legyen saját házam, otthonom, egészséges legyek és boldog!”

Arra a kérdésre pedig, hogy hány gyerkőcöt szeretne, határozottan mondta: minimum kettőt.