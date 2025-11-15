Könnyfakasztó! Így teljesítette Bényi Ildikó egyik utolsó kívánságát a lánya, Tótfalusi Fanni

A véradás több mint hagyomány a közmédiánál: november 12-én, 31. alkalommal szervezett az Országos Vérellátó Szolgálattal (OVSZ) közösen véradó napot a Kunigunda úti székházban. Az esemény felelőse Tótfalusi Fanni, a közmédia műsorvezetője volt, aki édesanyjának, Bényi Ildikónak tett ígéretéhez hűen viszi tovább a nemes küldetést.

Bényi Ildikó lánya, Tótfalusi Fanni továbbviszi édesanyja lelkesedését a véradás tekintetében (Fotó: MTVA / Csöndör Kinga)

Bényi Ildikó lánya: „Megkérdezte tőlem, hogyha ő nem tudna ott lenni...”

Az idén márciusban elhunyt Bényi Ildikó, fáradhatatlan munkájának köszönhetően a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) már 2015-ben elnyerte a Véradóbarát Munkahely címet. Az Önök kérték háziasszonyának lánya, a szintén műsorvezetőként ismert Tótfalusi Fanni a véradás fontosságának a szellemiségben nőtt fel, így, mint mondja számára egyértelmű volt, hogy folytatja, amit édesanyja elkezdett.

Megkérdezte tőlem, hogyha ő nem tudna ott lenni a következő alkalommal, akkor én eljövök-e és mondtam, hogy természetesen.

„Egyértelmű volt, hogy a kezdeményezést folytatjuk. Ez nálunk egyfajta családi hagyomány – nagymama és nagyapa is 65 éves korukig aktív, többszörös véradók voltak” – mesélte a Duna Család-barát magazinja vendégeként Tótfalusi Fanni.

Tótfalusi Fanni édesanyja kívánságának is eleget tesz (Fotó: MTVA)

„Egy véradó pedig akár három életet is megmenthet”

A véradás lelki és fizikai feltöltődés is lehet, ám a legfontosabb üzenete az önzetlen segítség. Dr. Nagy Sándor, az OVSZ szakmai főigazgató-helyettese szerint a munkahelyi véradások különösen nagy jelentőséggel bírnak.

„A közösségnek van egy hívóereje – egy közösségben vért adni mindig könnyebb. A munkahelyi véradások ezért kulcsszerepet játszanak abban, hogy Magyarországon folyamatos és biztonságos legyen a vérellátás” – fogalmazott a szakember. Hangsúlyozta: bár a vérkészlet stabil, folyamatos utánpótlásra van szükség. A cél, hogy mindig legalább öt napra elegendő vérkészítmény álljon rendelkezésre, hiszen a vérből készült készítmények rövid ideig tárolhatók.

Tótfalusi Fanni az Önök kérték műsorában is követte édesanyja nyomdokait (Fotó: MTVA)

Tótfalusi Fanni hozzátette, a véradók között idén is sok visszatérő donor volt, de mindig akadnak újak is, akiket a kollégák példája ösztönöz.