Anger Zsolt őszinte vallomása: „Nem mindegy, hogy mit hagyunk magunk után”

Különös figura, aki időnként megosztó is tud lenni. Ugyanakkor egy igen sokrétű színész. Anger Zsolttal a hot! magazin készített interjút.

Anger Zsolt szenvedélyessége a munkájában mutatkozik meg (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Anger Zsolt ellentmondásos személyiség, aki a színpadon keresztül fedezi fel önmagát.

Anger Zsolt szerepei kapcsán fejezi ki érzelmeit.

Úgy véli, a pszichológushoz járás nem gyengeség, hanem a lelki higiénia fontos része.

Az életet egy játéknak tartja, ahol nem mindegy, mit hagyunk itt a halálunk után.

Filozofikus gondolkodású, és hisz abban, hogy a mennyország és pokol saját gondolatainkban születik meg.

Saját kapcsolataiban igyekszik megbeszélni a problémákat, mert elfojtás helyett a kommunikációban hisz.

Anger Zsolt szenvedélyessége a munkájában nyilvánul meg, magánéletét pedig tudatosan védi.

Anger Zsolt: „Folyton azt kutathatom, ki vagyok valójában”

Szinte az elsők között estél ki a legutóbbi tévéműsorodból. Ezzel kapcsolatban azt nyilatkoztad, hogy mindez az érzelmi manipulációra vezethető vissza. Hogyan élted meg?

– Mindenkinek a kiesése ugyanazon metódus alapján történik. Az egész játéknak az a mozgatórugója, hogy az emberek, akiknek nem áll rendelkezésükre elég információ, hogyan döntenek érzelmileg. Engem nagy nyilvánosság előtt azzal vádoltak meg, hogy agresszív voltam. Ez egy ilyen játékban nagyon menő húzás. Itt a racionalitás teljesen háttérbe szorul. Mégis elmész játszani, mert maga a játék az, amire kíváncsi vagy. Az én esetemben eléggé paradox a helyzet, mert szeretek új emberekkel megismerkedni, de mindemellett szeretek elmenekülni és eltűnni. Ugyanakkor a pályám is olyan, hogy folyton azt kutathatom, ki vagyok valójában. Ki az a figura, aki visszanéz rám a tükörből? Honnan jött? Hová tart?

Még kutatja, ki is ő valójában (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Anger Zsolt: „Ma már a pszichológus garancia a lelki higiéniára”

Filozofikus alkat vagy?

– Inkább a pszichológia volt az, ami mindig is vonzott. Ide is éppen a pszichológusomtól jövök. Egy ideje éreztem, hogy szükség van rá. Nem azért, mert úgy gondolom, hogy beteg vagyok – sokkal inkább azért, mert úgy hiszem, hogy ma már a pszichológus garancia a lelki higiéniára. Szeretünk dobálózni az olyan szavakkal, mint a komfortzóna meg az énidő, és közben azon kapjuk magunkat, hogy elhisszük: tudjuk, hogy kik vagyunk.