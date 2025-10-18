Sztárban Sztár: Mészáros Árpád Zsolt megint óriási röhögést ígér

Sokan, sőt rengetegen várjuk már az előttünk álló vasárnapot, hiszen egy ország tudja már, hogy 18:55-től átváltoztatott sztárok sora lepi el a TV2 képernyőjét. Mészáros Árpád Zsolt egyike a hétről-hétre epekedve várt előadóknak, akik garantáltan vidám perceket okoznak a Sztárban Sztár All Stars nézőinek és a zsűri négyesfogatának is. Igen, MÁZS az a karakter, aki miatt rendszeresen, percekkel nő meg a műsoridő, hiszen a stúdió vendégein és az ítészeken is erőt vesz a szűnni képtelen nevetésroham. Pedig a színész esküszik rá, soha nem az a célja, hogy karikatúrává alakítsa a rábízott hazai, vagy világsztár karaktereket. Zsolt ugyanakkor megfejtette a titkot…

Mészáros Árpád Zsolt ezen a héten is arra számít, hogy hangos röhögésben tör ki a Sztárban Sztár All Stars stúdiója (Fotó: Bors)

Mészáros Árpád Zsolt nem nevettetni akart a Sztárban Sztár All Stars színpadán, de…

„Számomra egyszer sem volt szempont, hogy humoros legyen az általam alakított karakter, akinek a bőrébe bújva léptem ki a

Sztárban Sztár All Stars színpadára. A napokban, miközben Joe Cocker emblematikus dalát próbáltam, megfejtettük, miért fullad mégis nevetésbe mindegyik produkcióm.

Egyszerűen olyan az alkatom, hogy bárkire is vagyok maszkírozva, mosolyt csalók az emberek arcára.

Említhetném Demis Russost, akit teljes átéléssel és átszellemüléssel hoztam le. Én belülről úgy érzetem, hogy Hamlet komolyságú voltam, miközben a közönség úgy röhögött, mintha egymagam lettem volna a teljes Monty Python produkció. Egyébként én áldásként élem meg, hogy ennyire szórakoztató tudok lenni, szóval el is engedtem, hogy ez másképp legyen” – nevetett Mészáros Árpád Zsolt.

Mészáros Árpád Zsolt megfejtette a titkot. Most vasárnap már nem is törekszik arra, hogy túl komolyan vegye magát a Sztárban Sztár All Stars stúdiójűában (Fotó: MW)

„Kitömve, nagy pocakkal egy kopasz parókával a fejemen lépek majd színpadra”

A színész ezen a héten ismét hatalmas feladatot kapott, hiszen a 11 évvel ezelőtt elhunyt, Grammy-díjas angol blues- és rockénekes, Joe Cocker bőrébe bújik majd. És, hogy mi várható vasárnap este a Sztárban Sztár All Stars színpadán? Nos, elég ha magunk elé képzeljük Joe-t és Mészáros Árpád Zsoltot, ahogy a karaktereik elegyednek és máris tudhatjuk, megint sokat fogunk röhögni.

„Akárhogy is nézem, a most vasárnapi produkcióm megint vicces lesz. Kitömve, nagy pocakkal egy kopasz parókával a fejemen lépek majd színpadra. Ráadásul a tökéletesség jegyében, lesz némi faszőrpamacs a fejem tetején, vagyis tökéletes lesz a maszkolás. Joe Cocker rendelkezett egy sajátos, már-már egyedülálló képességgel. Úgy tudott a ritmus elé, mögé tapsolni vagy csettinteni, ahogy senki a világon. Mindezt úgy, hogy tökéletesen ritmusban maradt a hangjával. Egyébként pedig, szenzációs énekes volt, aki úgy dalolt, mintha egyáltalán nem énekelne. Ez hihetetlenül nehéz…” - magyarázta ismét nevetve Mészáros Árpád Zsolt, aki megsúgta, hogy a Sztárban Sztár All Stars énektanára szerint, több mint tökéletes lesz a hangutánzása.