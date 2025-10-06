Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Nagy Sándor: „Rám tartozik, miért nincs még családom!”

Nagy Sándor (színész)
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 11:30
Sokan úgy emlegetik, az ügyeletes szívtipró. A színész a magánéletéről nem szívesen beszél. A családdal kapcsolatos kérdésekre válaszolva Nagy Sándor annyit mond: ma már nincs benne megfelelési kényszer.
Bors
Saját bevallása szerint decemberig be van táblázva a naptára, amit most egy kicsit sem bán. Nagy Sándor azt mondja, nehéz lassítani a tempón, hiszen alapvetően a színházakon múlik, mikor és mennyi dolga van.

Nagy Sándor párja nem akar reflektorfénybe kerülni (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Nagy Sándor előadásai szépen pörögnek

„A szeptember valóban nagyon húzós a felújító próbák, az előadások és a kecskeméti próbák miatt, ahol a Kölcsönlakás című vígjátékot mutatják be szeptember végén” – kezdte a hot! magazinnak a színész, aki hozzátette: Több darabban is játszom, és van, hogy hajnali fél ötre megyek forgatni A mi kis falunkat. Az október egy kicsit lazább, ugyan minden este játszom, de akkor nem próbálok, és így már látom az alagút végét. Ez nagyon sokat számít, hiszen segít átlendülni a húzósabb pillanatokon.”

Mint mondja, nehezen viseli a monotonitást, de ez szerencsére az ő életét nem is igazán jellemzi. Függetlenül a munkától, mindenre jut ideje, amire időt szeretne szánni. Nem hanyagolja el a barátait, nemrégiben éppen horgászni ment el velük, mert ez segít neki teljesen kikapcsolódni.

Nagy Sándor filmekben is igen népszerű (Fotó: RTL / hot! magazin)

Nagy Sándor színészként szeret a kertben töltődni

Azt az időt is kihasználom, amit autóban töltök: podcastokat hallgatok, van, hogy interjút adok, és fel-hívom azokat, akikkel régen beszéltem. A Covid ideje alatt éppen azt fogalmaztam meg magamban, hogy nekem kell megtalálnom az egyensúlyt a munka és a magánélet között. A táplálkozásra már tudatosan figyelek, úgy gondolom, hogy ez a minimum, amit meg kell tennem az egészségem megőrzése érdekében.

- árulta el a magazinnak Sanyi, aki egy ideje párkapcsolatban él, de mivel friss a dolog, így nem szívesen beszél erről. Egy-egy erősebb nap után a saját kertjében töltődik fel, ahol ő maga is imád a növényekkel foglalkozni.

„Egy Anthony Hopkins-idézet jut az eszembe: "Az, hogy mások mit gondolnak rólam, az csak rájuk tartozik." Nem feladatom megfelelni semmilyen társadalmi elvárásnak, és az, hogy mások szerint hol kellene tartanom a magánéletemben, hogy miért nincs saját családom 45 évesen, az az én dolgom” – zárta gondolatait a színész.

 

