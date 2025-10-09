Kiss Endi kitálalt: „Nem sikerül a hűség”

Kiss Endinek négy lánya van három édesanyától, és az idősebbeknek már akadnak hódolóik, de a sztárapuka emiatt nem aggódik. A Hooligans dobosa nemrégiben a Borsnak mesélt arról, hogy hogyan kezeli azt, ha a lányai szerelmesek. Most pedig arról is kitálalt, hogy ő maga miért nem tud hűséges maradni.

Kiss Endi lányai egyre szebbek / Fotó: hot!

Kiss Endi jó apának tartja magát

Családcentrikus vagyok. 4 lányom van 3 édesanyától. Imádom őket, apának nagyon jó vagyok. De nem tudok teljesen családcentrikus lenni. Nagyon szeretem a nőket, nem sikerül a hűség úgy, hogy kapcsolatban vagyok. A régi kapcsolataimmal is úgy volt, hogy mondtam, nem tudok hűséges lenni. Nem büszke vagyok rá, hanem nem tudok úgy boldogan élni, hogy nem vagyok teljesen szabad. És a szabadságomhoz hozzá tartozik a vadászat, a kaland

– mondta el Kiss Endi a Palikék Világa műsorában. Hozzátette, tudja, hogy ez nagy bűnnek tekintik részéről, de nem tud megváltozni.

A zenész arról is mesélt, hogy jó kapcsolatban van exeivel, és teljes mértékig részt gyermekei nevelésében, így a legkisebbet például játszótérre viszi, a nagyobbakat pedig edzésre. A sztárapuka azt is elárulta, mély lelki kapcsolat van közöttük, így sosem fordult még elő olyan, hogy a gyermekei ne fordulhattak volna hozzá valamilyen problémájukkal.

Lánya az ő útját követné

A 18 éves Kiss Bodza énekesnőként debütált a Megasztár 2025-ös évadában, ahol a műsorvezetőknek azt ugyan elárulta, hogy szeretne kilépni szülei árnyékából, arra viszont nem adott választ, hogy kik is azok a bizonyos felmenők. Bár próbált titkolózni, Tóth Gabi azonban felismerte. Miután a versenyző távozott, meg is súgta zsűritársainak, hogy Bodza bizony Kiss Endi lánya, aki úgy tűnik, imádja a zenét, de önállóan szeretne a csúcsra jutni.