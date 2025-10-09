Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiss Endi kitálalt: „Nem sikerül a hűség”

Kiss Endi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 08:35 / FRISSÍTÉS: 2025. október 09. 08:35
Hooliganshűség
Jó apának tartja magát, de nem tud teljesen családcentrikus lenni. A Hooligans Endije ragaszkodik a szabadságához.
Bors
A szerző cikkei

Kiss Endinek négy lánya van három édesanyától, és az idősebbeknek már akadnak hódolóik, de a sztárapuka emiatt nem aggódik. A Hooligans dobosa nemrégiben a Borsnak mesélt arról, hogy hogyan kezeli azt, ha a lányai szerelmesek. Most pedig arról is kitálalt, hogy ő maga miért nem tud hűséges maradni.

Kiss Endi lányaival: jó apának tartja magát
Kiss Endi lányai egyre szebbek / Fotó: hot!

Kiss Endi jó apának tartja magát

Családcentrikus vagyok. 4 lányom van 3 édesanyától. Imádom őket, apának nagyon jó vagyok. De nem tudok teljesen családcentrikus lenni. Nagyon szeretem a nőket, nem sikerül a hűség úgy, hogy kapcsolatban vagyok. A régi kapcsolataimmal is úgy volt, hogy mondtam, nem tudok hűséges lenni. Nem büszke vagyok rá, hanem nem tudok úgy boldogan élni, hogy nem vagyok teljesen szabad. És a szabadságomhoz hozzá tartozik a vadászat, a kaland

 – mondta el Kiss Endi a Palikék Világa műsorában. Hozzátette, tudja, hogy ez nagy bűnnek tekintik részéről, de nem tud megváltozni.

A zenész arról is mesélt, hogy jó kapcsolatban van exeivel, és teljes mértékig részt gyermekei nevelésében, így a legkisebbet például játszótérre viszi, a nagyobbakat pedig edzésre. A sztárapuka azt is elárulta, mély lelki kapcsolat van közöttük, így sosem fordult még elő olyan, hogy a gyermekei ne fordulhattak volna hozzá valamilyen problémájukkal.

Lánya az ő útját követné

A 18 éves Kiss Bodza énekesnőként debütált a Megasztár 2025-ös évadában, ahol a műsorvezetőknek azt ugyan elárulta, hogy szeretne kilépni szülei árnyékából, arra viszont nem adott választ, hogy kik is azok a bizonyos felmenők. Bár próbált titkolózni, Tóth Gabi azonban felismerte. Miután a versenyző távozott, meg is súgta zsűritársainak, hogy Bodza bizony Kiss Endi lánya, aki úgy tűnik, imádja a zenét, de önállóan szeretne a csúcsra jutni.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu