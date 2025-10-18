„Nagyon elfáradtam testileg-lelkileg” – Jolly összeomlott? Megdöbbentő vallomása sokkolta az országot

Tarcsi Zoltán, azaz Jolly, több mint huszonhat éve áll színpadon, és ez idő alatt a magyar zenei élet egyik meghatározó alakjává vált. Mint írja, már fiatalon elhatározta, hogy zenész lesz, és ezért mindent megtett.

Jolly " A zene mindig is életem volt"

Amikor eldöntöttem, hogy híres zenész szeretnék lenni, rengeteget dolgoztam, lemondtam sok mindenről, csak hogy elérjem az álmaimat.

– írta a zenész, aki ma is hálás, hogy abból élhet, amit igazán szeret.

Az elmúlt évek azonban próbára tették. Jolly nem tagadja, hogy megviselték a magánéleti nehézségek, és különösen fájdalmas számára, hogy a válása után több mint hat évvel még mindig ez kerül elő beszédtémaként.

„Voltak, akik másképp láttak engem emiatt, és ez sokáig bántott. Ma már próbálok továbblépni, de nem könnyű.”.

„Kifelé nem ezt mutatom, de belül más van”

Jolly közleményében arról is vallott, mennyire kimerítette az elmúlt időszak.

Nagyon elfáradtam testileg-lelkileg, és mostanában nem vagyok a legjobb passzban. Kifelé nem ezt mutatom, de belül sokszor teljesen más van.

– írja a zenész, aki mégis próbál erős maradni.

Hozzátette: a zene és a közönség szeretete az, ami továbbra is erőt ad neki.

Igyekszem erős maradni, de nem mindig könnyű. Mégis hiszem, hogy a zene segít feldolgozni mindent, ami az életben történik.

„Béke mindenkinek” – Jolly üzenete a közönségnek

A zenész közleményét békés, megbékélt hangvételben zárta. Az elmúlt napokban a fia körül kialakult hírek különösen megviselték, de Jolly szeretné maga mögött hagyni a feszültségeket. Arra kérte rajongóit, hogy a zenei munkássága maradjon a fókuszban.

A munkásságom miatt lehet szeretni vagy sem, ezt elfogadom. De a magánéletem az enyém. Béke mindenkinek

– írta zárásként.

Jolly üzenete mögött felsejlik a vágy, hogy a zene újra az összekötő erő legyen közte és közönsége között, ahogyan huszonhat éve is volt, amikor először állt színpadra.

