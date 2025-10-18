Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
„Nagyon elfáradtam testileg-lelkileg” – Jolly összeomlott? Megdöbbentő vallomása sokkolta az országot

jolly
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 19:14
MegasztárSzuperák BarbaraJolly Tarcsi Zoltáncsaládbalhé
Tarcsi Zoltán, azaz Jolly, a magyar mulatós zene egyik legismertebb alakja hosszú közleményben vallott az elmúlt évek nehézségeiről. A zenész elmondta, testileg és lelkileg is kimerült. Jolly szeretné, ha az emberek ismét a zenéje miatt figyelnének rá.

Tarcsi Zoltán, azaz Jolly, több mint huszonhat éve áll színpadon, és ez idő alatt a magyar zenei élet egyik meghatározó alakjává vált. Mint írja, már fiatalon elhatározta, hogy zenész lesz, és ezért mindent megtett.

Jolly
Jolly és Suzy kapcsolata véget ért, több mint 6 éve, de szerinte azóta is ezzel támadják (Fotó: Jolly)

Jolly " A zene mindig is életem volt"

Amikor eldöntöttem, hogy híres zenész szeretnék lenni, rengeteget dolgoztam, lemondtam sok mindenről, csak hogy elérjem az álmaimat.

– írta a zenész, aki ma is hálás, hogy abból élhet, amit igazán szeret.

Az elmúlt évek azonban próbára tették. Jolly nem tagadja, hogy megviselték a magánéleti nehézségek, és különösen fájdalmas számára, hogy a válása után több mint hat évvel még mindig ez kerül elő beszédtémaként. 

„Voltak, akik másképp láttak engem emiatt, és ez sokáig bántott. Ma már próbálok továbblépni, de nem könnyű.”

HZ1_8847
Jolly új barátnője, Szuperák Barbara boldog párkapcsolatban vannak Fotó: Mediaworks

„Kifelé nem ezt mutatom, de belül más van”

Jolly közleményében arról is vallott, mennyire kimerítette az elmúlt időszak.

Nagyon elfáradtam testileg-lelkileg, és mostanában nem vagyok a legjobb passzban. Kifelé nem ezt mutatom, de belül sokszor teljesen más van.

 – írja a zenész, aki mégis próbál erős maradni.

Hozzátette: a zene és a közönség szeretete az, ami továbbra is erőt ad neki.

 Igyekszem erős maradni, de nem mindig könnyű. Mégis hiszem, hogy a zene segít feldolgozni mindent, ami az életben történik.

20230622_Szuperák Barbi Jolly kiskedvenc_0021
Jolly párja próbálja támogatni őt ebben a nehéz időszakában Fotó: Markovics Gábor

„Béke mindenkinek” – Jolly üzenete a közönségnek

A zenész közleményét békés, megbékélt hangvételben zárta. Az elmúlt napokban a fia körül kialakult hírek különösen megviselték, de Jolly szeretné maga mögött hagyni a feszültségeket. Arra kérte rajongóit, hogy a zenei munkássága maradjon a fókuszban.

A munkásságom miatt lehet szeretni vagy sem, ezt elfogadom. De a magánéletem az enyém. Béke mindenkinek

– írta zárásként.

Jolly üzenete mögött felsejlik a vágy, hogy a zene újra az összekötő erő legyen közte és közönsége között, ahogyan huszonhat éve is volt, amikor először állt színpadra.

Jolly őszinte vallomása itt olvasható teljes terjedelemben:

 

 

