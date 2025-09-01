Nem bírnak betelni a rajongók Pap Dorci új fotóitól: „Túl szép vagy”

Pap Dorci előszeretettel oszt meg szexi fotókat a közösségi oldalán. Legutóbb egy meggypiros bikiniben kápráztatta el a követőit. A csinos influenszer most sem okozott csalódást nekik.
Pap Dorci a napokban kint járt a Szegedi Ifjúsági Napokon (SZIN), ahonnan egy fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán. A képeken a csinos sportoló egy erkélyen látható, ahol egy lenge topban pózol a kamerának, amely lássuk be, nagyon jól megy neki...
Köszönöm Szegedi Ifjúsági Napok, extra voltál
- írta Pap Dorci a posztjában.
A rajongók odáig vannak a fotók láttán, sorra érkeznek a dicsérő hozzászólások.
– De szép lány... - fogalmazott az egyik kommentelő.
– Gyönyörű vagy Dorcica - jegyezte meg egy másik követő.
– Túl szép vagy - lelkendezett egy harmadik hozzászóló.
A Pap Dorciról készült káprázatos fotósorozat itt tekinthető meg.
