Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Edit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Őrülten cuki, Stohl Luca elképesztő ajándékot kapott édes kislányától

Stohl Luca
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 17:30
RóziBeaulieu-sur-Mernyaralás
A sztáranyuka nyaralni ment családjával. Stohl Luca nem is gondolta, milyen élményben lesz része!
Bors
A szerző cikkei

Franciaországban, Beaulieu-sur-Mer településen és környékén járt Stohl Luca és családja. Az édes kis Rózi láthatóan már a repülőn is jól elfoglalta magát, nagyokat rajzolt, majd a célállomáson kiélvezték édesanyjával a tengerpart adta lehetőségeket, valamit nagyokat kirándultak.

Stohl Luca külföldre utazott
Stohl Luca kislányával ellopja a szíveket
Fotó: Markovics Gábor 

Stohl Luca az alvást értékelte leginkább

Rózival azért nagyon más a nyaralás, mint 2021-ben kettesben, de így is kimaxoltuk ezt a szűk hetet

- írta posztjában az édesanya, hozzátéve, hogy Beaulieu-sur-Mer és környéke még mindig varázslatos. Ezután pedig a legkellemesebb meglepetésről is beszámolt:

Ráadásul 2 év után kaptunk ajándékba két teljes átaludt éjszakát, úgyhogy jövünk még!

- büszkélkedett a tévés.

Átaludt éjszaka? Mi is megyünk! Hol szálltatok meg?  - jegyezte meg viccesen egy kommentelő.

Stohl Luca magánélete

Stohl Luca mindent megtesz azért, hogy óvja magánéletét a nyilvánosságtól, ez már abból is látszik, hogy a táncművész-műsorvezető 2021 szeptemberében titokban ment férjhez, választottját pedig azóta se nagyon láthattuk. Csak a főbb mérföldköveket ismerjük, nagy öröm volt számukra, hogy 2023 májusában született meg a kislányuk, Róza. Stohl András unokájának az arcocskáját nem szokta megmutatni Luca, de a szőke kislányt és cuki ténykedéseit így is imádják a rajongók.

Rózi legutóbbi kalandjait ITT tudod megnézni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu