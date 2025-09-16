Őrülten cuki, Stohl Luca elképesztő ajándékot kapott édes kislányától

Franciaországban, Beaulieu-sur-Mer településen és környékén járt Stohl Luca és családja. Az édes kis Rózi láthatóan már a repülőn is jól elfoglalta magát, nagyokat rajzolt, majd a célállomáson kiélvezték édesanyjával a tengerpart adta lehetőségeket, valamit nagyokat kirándultak.

Stohl Luca kislányával ellopja a szíveket

Fotó: Markovics Gábor

Stohl Luca az alvást értékelte leginkább

Rózival azért nagyon más a nyaralás, mint 2021-ben kettesben, de így is kimaxoltuk ezt a szűk hetet

- írta posztjában az édesanya, hozzátéve, hogy Beaulieu-sur-Mer és környéke még mindig varázslatos. Ezután pedig a legkellemesebb meglepetésről is beszámolt:

Ráadásul 2 év után kaptunk ajándékba két teljes átaludt éjszakát, úgyhogy jövünk még!

- büszkélkedett a tévés.

„Átaludt éjszaka? Mi is megyünk! Hol szálltatok meg?” - jegyezte meg viccesen egy kommentelő.

Stohl Luca magánélete

Stohl Luca mindent megtesz azért, hogy óvja magánéletét a nyilvánosságtól, ez már abból is látszik, hogy a táncművész-műsorvezető 2021 szeptemberében titokban ment férjhez, választottját pedig azóta se nagyon láthattuk. Csak a főbb mérföldköveket ismerjük, nagy öröm volt számukra, hogy 2023 májusában született meg a kislányuk, Róza. Stohl András unokájának az arcocskáját nem szokta megmutatni Luca, de a szőke kislányt és cuki ténykedéseit így is imádják a rajongók.

Rózi legutóbbi kalandjait ITT tudod megnézni.