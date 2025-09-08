Babavárásról mesélt a Megasztáros: „Isten megoldja, ahogy eddig is mindig”

Szilágyi Józsi a Megasztár 7. évadának nagy felfedezettje, akinek az élete jobban nem is alakulhatna a műsor óta. Számára az maga hatalmas győzelem, hogy az élő show-ba jutott, hiszen ennek köszönheti, hogy beindult zenei karrierje. Ráadásul Szilágyi József családjában is egymást érik az örömhírek.

A Megasztár 7 felfedezettje, Szilágyi József és felesége a negyedik gyermekét várja (Fotó: Instagram)

A Megasztár énekese: „Jó volt a megérzésünk”

Júliusban a Borsnak árulta el először: felesége gyermeket vár. A párnak már van három fia, s bár akkor még nem tudták biztosan a pici nemét, Józsi elmondta, kislányt éreznek…

„Még nem mutatta meg magát teljesen az ultrahangon, de úgy érzem, kislány lesz. Mókás, de mikor megtudtuk, hogy öcséméknél lányok születnek, szerettem volna, ha édesanyám után Ilonának nevezik el egyiküket. Végül más neveket választottak, én pedig még mondtam is viccelődve, hogy na majd akkor nekem lesz egy lányom, aki Ilona lesz!” – mesélte nyáron az énekes a Borsnak, most pedig már biztos információkkal szolgált!

„Jó volt a megérzésünk, kislányunk lesz!”

– újságolta el a kispapa.

Szilágyi József családja hamarosan tovább bővül, a fiai nagyon várják a hugi érkezését (Fotó: Szilágyi József)

Gyűlnek a rózsaszín holmik

„Csodálatos időszak kezdődik ezáltal. Persze, a fiainkkal is gyönyörű tapasztalás volt, de három fiú után egy kislány… az egy új időszámítás: átrajzolta bennem az apaság érzését” – mosolygott az énekes.

„De nem csak ebben különbözik ez a babavárás a korábbiaktól. Mikor a három fiunk született, még a húszas éveinkben voltunk a feleségemmel, most pedig már mindketten elmúltunk harmincévesek. Így valahogy teljesen más tapasztalat megérezni az első rúgásokat, mozdulatok, az ultrahangos vizsgálatokat…” – sorolta Szilágyi Józsi, majd hozzátette, az öccsének már volt egy lánya, s nemrég ikerlányai is születtek, így nagyjából képben vannak azzal, mire lesz most szükség.

Az otthonunkban most a kisautók, pisztolyok és fiús holmik uralkodnak, de már elkezdtük beszerezni a rózsaszín dolgokat is a mi kis hercegnőnknek!

„Isten megoldja, ahogy eddig is mindig”

A családapa azt is elárulta, hogy kisfiai nagyon izgatottak, különösebb a legkisebb:

„Artúr minden nap beszél a feleségem pocakjához, többször is elmondta már, hogy a huginak, hogy szereti őt. Nagyon jó dolga lesz a kis csöppségnek, három báttyal…” – mondta még Szilágyi Józsi, majd elárulta, ahogy eddig, úgy ezúttal is apás szülést terveznek. Idő közben pedig egyre csak telik a koncertnaptár.