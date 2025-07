Marsi Anikó és Agócs Judit: Mozaikcsalád vagyunk!

Marsi Anikó: volt frusztrációm Judit mellett

A két édesanya sosem rivalizált egymással. Anikó azonban Juditot mindig csinosabbnak látta önmagánál. Mára a műsorvezető önértékelése sokat változott, mégpedig a 15 kilós fogyásának köszönhetően.

„Nekem mindig volt némi szégyenérzetem vagy frusztrációm Judit mellett. Őt mindig szépnek és karcsúnak láttam, magamat – hogy finoman fogalmazzak – sokkal kevésbé. De most már jó.

Sokáig nem értettem, hogy miért jönnek fel rám a pluszok, miközben heti minimum 40-50 kilométereket futok, ráadásul ez az egyik legjobb zsírégető mozgás.

De szerencsére engem is elért az az új tudományos megállapítás, miszerint nem igaz az, hogy a külsőnket 70 százalékban határozza meg az étkezésünk, 30-ban pedig a sport! A saját bőrömön tapasztalom azt, amit mára a tudomány is igazolt: negyvenéves kor felett a 90:10 elmélet a helytálló, azaz az étkezés 90, a mozgás viszont csupán 10 százalékban segít a fogyásban. Azt vallom, hogy kötelező sportolni, ez nem kérdés. De nem a súlyvesztés, hanem a testi és mentális egészségünk miatt. Nekem szükségem volt egy kis segítségre az átálláshoz, ami nagyban megkönnyítette az alkalmazkodásomat ehhez az új, 90:10 aranyszabályhoz is. Az elfogyasztott élelmiszerek hasznosulásának fokozásával sikerült a 15 kilós fogyás három és fél hónap alatt. Ez egy amolyan zsírblokkoló étvágykorrektor, amiben van kortalanító pápafű, amit a szervezet lomtalanítójának is hívnak, mivel kipucolja a hosszú évek alatt felgyülemlett méreganyagokat, úgy, hogy a májat veszi rá rendes működésre. Vagy ott az indián fügekaktusz, ami a megmaradt zsírokat likvidálja, plusz segít, hogy a szénhidrátok ne szívódjanak fel. A japán gobó is nagy kedvenc: a salakanyagokat, hosszú évek lerakódásait pucolja ki többek között a vízhajtó tulajdonságának és a nyirokrendszer újraaktiválásának köszönhetően” – szögezte le Marsi Anikó.