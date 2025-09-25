Gyász: elhunyt a Munkácsy Mihály-díjas művészünk, Bartusz György

Megélt majdnem egy évszázadot Bartusz György, akinek élete Kassán ért véget szeptember 25-én. A Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.

Elhunyt Bartusz György Fotó: Pexels

Elhunyt Bartusz György

Az MMA méltatása szerint Bartusz György életét és alkotóművészetét meghatározta a magyar, szlovák és cseh kultúra mély ismerete. Művei egyszerű alkotói folyamatot tükröznek, reagálnak a körülvevő világra, annak realitásával foglalkoznak. Mozgalmasak és egyben archaikusak, az időtlenség és a mozdulatlanság is megjelenik bennük.

Bartusz György 1933-ban, a ma Szlovákiában lévő Kéménden született. Képzőművészeti tanulmányait 1950-1954 között a prágai Iparművészeti Középiskolában, majd 1954-1958-ig a prágai Iparművészeti Főiskolán, Josef Wagner és Jan Kavan tanároknál végezte. Ezt követően (1958-1961) a Prágai Képzőművészeti Akadémia hallgatója volt - írja az MTI.

Tanulmányai befejezése után 1989-től főként Kassán élt és alkotott. 1962-1963-ban a Kelet-szlovákiai Vasmű képzőművészeti arculattervezőjeként tevékenykedett. Fő szervezője volt a kassai Kelet-szlovákiai Vasmű által megrendezett Nemzetközi Vas-szimpóziumoknak. Ebben a korszakában születtek monumentális fémplasztikái, mint a Korompai felkelés emlékműve, (1963-1971), a Kapu, (1966), Kassa; Nemzedékek, (1967), Kassa; Göncölszekér csillagkép, (1968, Kassa). 1963-1990-ig szabadfoglalkozású képzőművészként a csehszlovák ellenzéki művészek közé tartozott. 1964-1973 között több országban tanulmányúton járt. Témaválasztásaira és kifejezésmódjára az alternatív művészet kifejezési formái és megnyilvánulásai voltak jellemzők.

Az 1960-as évek elején a csehszlovákiai ellenzéki képzőművészek által létrehozott konkretista mozgalom meghatározó tagja volt. Aktívan részt vett a hatvanas évek második felének, közelebbről az 1968-as forradalom utáni megtorló korszak politikájával szemben álló megnyilvánulásoknak.

1967-ben Kassán, František Patočka szobrásszal megalapították a Nemzetközi Fém-szobrászati szimpóziumot. 1974-ben Kassán, G. Kladekkel együtt készítették a Fényünnepség I - Szmog Kassa felett című előadást a Szlovák Nemzeti Felkelés harmincadik évfordulójára. 1973-tól az elsők között alkalmazta művészetében a számítógépes tervezést Csehszlovákiában (Kozmikus fejek című sorozat).