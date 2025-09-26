Megindító vallomást tett Buzás Bence névváltoztatása után

Buzás Bence drasztikus lépésre szánta el magát, új névvel és egy teljesen új oldalával mutatkozott be a nagyközönségnek. A névváltoztatás oka, hogy huszonkét év után találkozott édesapjával.

Buzás Bence nevet változtatott, miután találkozott biológiai édesapjával (Fotó: Instagram/Buzás Bence)

Buzás Bence névváltoztatásának lelki okai vannak

22 év után, a Keleti pályaudvar aluljárójában, egy cukrászda asztalánál találkoztam a biológiai édesapámmal, ennek hatására az eddigi életem teljesen megszűnt létezni. Ennek értelmében nem tudom tovább a nevemet viselni, ugyanis egy olyan fájdalmas hazugságra emlékeztet, ami az eddigi életem teljes egészét öleli fel

– írta az énekes Instagram-oldalán.

A Bence életében bekövetkezett gyökeres változás hatására úgy érzi, elveszítette önmagát. Rajongóitól türelmet kér, hogy rájöjjön, ki is ő valójában. Legújabb videójában Almási Benjaminként mutatkozott be, és őszintén mesélt az elmúlt hónapok terhéről, illetve a szégyenérzetről, ami idáig elkísérte. Mostantól viszont nem hajlandó tovább cipelni családja sötét múltját, és megosztotta történetét.

Én ezt nem választottam. Tehát nem is fogom hordozgatni tovább, mint titkot, ugyanis ez én vagyok. Ez az én történetem, az én szerves részem, és nem fogom szégyellni

Buzás Bence Instagramon vallott új nevéről

A Stolen Beat egykori tagja elmondta, milyen fontosnak tartja – magával és sorstársaival szemben is –, hogy nyíltan beszéljenek ezekről a traumákról. „Át kell fordítani arra, hogy te különálló vagy, egy személy. És az, hogy milyen életet élsz, és hogy ezek a dolgok hogyan határoznak meg téged, azt te döntöd el egyedül.”

Bence első dala, ami ezzel a témával foglalkozik az „Anya, nem baj” címet kapta. A zene feldolgozza, hogyan élte meg a csalódást, az árulást, és az identitásválságot a popelőadó.

Nemcsak a magánéletében, de zenei pályafutásában is új névvel köszönthetjük a fiatal fiút, művésznevét „PaleoBenji”-re változtatta. A „Paleo” az ősi eredendőre utal, a Benji pedig egy számára kedves gyermekkori becenév, amelyet nagyapja adott neki. Új produkciójában összemossa két személyiségét, és egyszerre jelenik meg a régi és az új előadói neve, mint: „Buzás Bence x PaleoBenji”.