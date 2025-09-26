Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Vége, ennyi volt: Balsai Móni bejelentette, búcsúzik

Balsai Móni
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 13:13
búcsúszínház
Balsai Móni a közösségi oldalán jelentette be a hírt.

Az ismert színésznő, Balsai Móni a közösségi oldalán közölte, hogy lezárul egy korszak az életében, ugyanis több mint egy évtized után távozik a Centrál Színháztól.

Balsai Móni
Balsai Móni / Tündérkert mozipremier

Életünkben sokféle időszak van: gyerekkor, felnőttkor, iskolák, szerelmek, csalódások, barátságok, pályaválasztás, pályamódosítás, egy szeretett személy elvesztése, házasság, egy új élet születése. Tele vagyunk hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel, jó és rossz időszakokkal. Van amikor szárnyalunk, van amikor minden erőnkkel kapaszkodunk, és van amikor el kell engednünk bizonyos dolgokat. Ilyenkor újratervezünk, újragondoljuk magunkat és az életünket. 

Ez talán az egyik legnehezebb feladat. 

A héten lezárul egy időszak az életemben, elbúcsúzom a Centrál Színháztól,  ahol szabadúszó színészként, vendégként több, mint egy évtizedet töltöttem. Nagyon hálás vagyok a sok szép szerepért, előadásért, kollégákért, nevetésért, könnyekért. Köszönöm a sok szeretetet, amit a színház kedves nézőitől és összes csodás dolgozójától kaptam. Köszönöm a színház igazgatójának, Puskás Tamásnak a sok színészi élményt, lehetőséget. Ez a bő évtized örök emlék marad a szívemben, lelkemben. 

Most más életszakasz hív, egészségesen, újraépülve, új erővel, szabadúszóként! 

Találkozunk! 

– írta Balsai Móni.

