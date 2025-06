Willard Carroll „Will” Smith, Jr. Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színész, többszörös Grammy-díjnyertes hiphopelőadó. Azon kevés ember egyike, akik az Egyesült Államok szórakoztatóiparának három jelentős ágában is sikert élveznek. A Newsweek a bolygó legbefolyásosabb színészének nevezte.

Will Smith / Fotó: Photo Image Press / Northphoto

Június hatodikán pedig egyenesen a magyaroknak üzent Will Smith az Instagram-oldalán 24 órán át megtekinthető történetében! A GRAMMY-díjas énekes, színész és sokoldalú szórakoztató művész, Will Smith ugyanis nemrég bejelentette közelgő Based on a True Story nevet viselő nyári turnéját, ami most egy budapesti állomással is bővül! Augusztus 14-én első önálló turnéja Budapestre is ellátogat.

Valószínűleg Smith számára örökre emlékezetes marad a fővárosunk, hiszen 2019-ben hetedhétországra szóló születésnapi bulit csapott a Bazilika előtt.