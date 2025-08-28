„Ez volt az álmaink netovábbja” – Több mint 22 év után újra összeáll a V-Tech! Óriási koncerttel térnek vissza

Több mint 22 év után újra össszeáll a V-Tech, nem is akárhogyan: hatalmas bulit csapnak az MVM Dome-ban, de addig is több meglepetéssel is készülnek a rajongóknak.

Visszatér a V-Tech: új klippremierrel és hatalmas bulival érkeznek (Fotó: Gabor Zoltan)

A V-Tech tagoknak 4 éve ez az álma

A nagy bejelentés napján Kefir, azaz Kecskés Tibor elárulta, már régóta vágytak egy ilyen koncertre.

2003-ban volt a V-Tech-nek egy óriási koncertje az Arénában, akkor ez volt az álmaink netovábbja, ez volt a csúcs, aztán szétváltak útjaink, én pedig egyedül koncerteztem tovább. 2021 év végén, amikor az MVM Dome elkészült, onnantól kezdve ez lett a közös álmunk.

Kefir szerint minden előadónak nagy vágya, hogy az aktuális legnagyobb csarnokot megtöltse a koncertjével, így érthető volt, hogy amikor értesültek az MVM Dome-ról, elkezdtek vágyni rá, hogy ők is színpadra állhassanak itt.

Lesz egy csomó olyan dal, ami nem csak a fiatalságunkat határozta meg, hanem egy csomó ember a mai napig úgy köszön ránk, hogy elmeséli, hogy a mi egyik dalunkra ismerték meg egymást a párjával, akkor csattant el az első csók, vagy arra táncoltak. Bízom benne, hogy több mint két évtized után a közönség ugyanolyan szeretettel fogad majd bennünket, mint amennyire mi készülünk erre

– vette át a szót V-Tech Szamóca, azaz Bukovszky József, aki az elmúlt években a mikrofon túlvégén tevékenykedett: riportokat készített, rádiózott és nem utolsó sorban felnevelt két gyermeket.

Nekem szükségem volt rá, hogy bejárjam azt az utat, hogy az lehessek, aki ma vagyok. De az az igazság, hogy amikor összeültünk és beszélgettünk, rá kellett jönnünk arra, hogy sokkal több olyan dolgot találtunk, amiben egyetértünk, mint amiben nem és tulajdonképpen mindketten csak a szépre emlékszünk, ezért úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk folytatni ezt a történetet.

– vallotta Szamóca.

Új klippremierrel tértek vissza

A T-Tech tagok azonnal egy meglepetéssel tértek ünnepelhetik, hogy újra összeállnak, elkészült ugyanis egyik ikonikus daluk, az Álmodoztam című sláger feldolgozása, Lotfi Begi jóvoltából, amelyhez azonnal klip is készült. Kefir és Szamóca tehát alaposan felkészült a jövő évi visszatérésre, ahol számítanak rá, hogy már nem csak régi közönségük, hanem a fiatalabb generáció is szívesen fogadja majd a jól ismert és sikerrel befutott dalokat.