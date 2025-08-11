AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Tóth Enikő: „Elfogadom, hogy felettem is múlik az idő"

Tóth Enikő
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 19:15
A még ma is egyik legszebb színésznőnk éveket tagadhatna le a korából – de nem teszi! Tóth Enikő bármilyen korú nőt eljátszik: nem aggasztja, hogy múlik az idő.

A mi kis falunk című sorozatban idősebb özvegyet alakít, ám a ragyogó külsejű színésznő, Tóth Enikő még Zöm­bik­né karakterében is csinos és fiatalos.

Tóth Enikő - elfogadta, hogy felette is múlik az idő - BORS
Tóth Enikő - elfogadta, hogy felette is múlik az idő (Fotó: archív / hot! magazin)

„Szeretem, hogy ez a nő ad magára, ebben egyezünk – kezdte Enikő. – Gyöngyi viszont belül egész más, mint én: szurkálódó, mindent jobban tud, és folyton pletykál. Én sose voltam ilyen, bár erről talán a 40 éve velem élő férjemet kellene megkérdezni!”

Tóth Enikő: „Szerencsés színésznő vagyok” 

Enikő számára a falusi környezet természetes, hiszen ő is vidéken született.
„Szerintem mindent ott szívtam magamba, ami kihatott a további életemre – állította a színésznő a hot! magazinnak. – Taktabáj kicsi falu, de van egy gyönyörű kastélya: ott kezdtem az iskolát. Ez is adott valami pluszt a nagyvilág felé elindulva: előbb Egerbe költöztünk, majd én egyedül Budapestre, kollégiumba, amikor felvettek a Színművészeti Főiskolára.” 
A sorozatbeli karaktere után valaha forogtak a férfiak, ezt az érzést szeretné újraélni, miközben eljárt felette az idő. Enikő két hónap múlva 66 éves lesz, ám ő ezt nem fogja fel tragédiaként.
„Elfogadom, hogy felettem is múlik az idő, hiszen ez teljesen természetes – jelentette ki. – Színésznő vagyok, örülök, ha különböző feladatokkal találnak meg. Amikor Kapitány Iván rendező felkért a falusi özvegy szerepére, rögtön igent mondtam. Szerencsés színésznő vagyok: sok olyan szerepem volt, amiket imádtam. A Játékszínben ott a Menopauza és a Hölgyválasz, és a A mi kis falunk, szóval most boldog színésznő vagyok!”

Tóth Enikő - elfogadta, hogy felette is múlik az idő - BORS
A Játékszínben 2018 októbere óta nagy sikerrel futó Menopauza című zenés darabban Enikőt igazi bombanőként láthatja a közönség (Fotó: archív / hot! magazin)

„El kell fogadni a szülők távozását”

Lassan három éve, hogy Enikő édesanyja elment, ám az édesapjának 92 évesen is remek még a testi és szellemi kondíciója. Ő ma is Egerben él, ahonnan Enikő elindult. 

„El kell fogadni a szülők távozását, viszont ma sincs nap, hogy ne gondolnék anyukámra, beszélek is hozzá – árulta el Enikő. – Apukámmal is remek a viszonyunk. Csodálatos, ahogyan ő létezik! Közértbe jár, csekket fizet be, sétálgat az egri belvárosban. Az öcsém és a felesége törődnek vele; a sógornőm istenien főz, ami külön szerencse, mivel apu nagyon szereti a hasát, fontos neki a jó étel.” 

A színésznőnek öröklött tehát a jó genetikája, de már tudja: később is mozogni kell, hogy megmaradjon a kondi. 

„Amíg a férjemmel és a fiam­mal kertes házban éltünk, folyton kertészkedtem, kutyát sétáltattam. Mindig csinálnom kell valamit, akkor élek igazán! Ma már kutya nincs, helyette tornázni járok, de nekem mozgás a házimunka is! Nálunk állandó a rend és a tisztaság: szeretek takarítani, mert imádom a végeredményt! Ezt a fajta igényességet is a szü­leim­től örököltem. Apukámat Egerben három-négy hetente látogatom, viszont addig is naponta hívom. Szeret engem nézni a tévében, akárcsak egykor az anyukám. Ha ő látott valamiben, másnap tréfásan azt mondta: „Kislányom, tegnap itthon voltál!”

Tóth Enikő - elfogadta, hogy felette is múlik az idő - BORS
Enikő és az öccse, Csaba boldogok, amiért 92 évesen is fiatalos édesapjuk remek testi-szellemi kondíciónak örvend (Fotó: archív / hot! magazin)

Szinkronkirálynő

A színésznő sok éve több világsztárt szinkronizál, többek között Catherine Zeta-Jonest, ám a legtöbben Julia Roberts „örökös magyar hangjaként” ismerik. Enikő is rajong érte: ha új filmjére hívják be, előre örül, mert tudja, hogy Julia által neki is csodás munkában lesz része.

 

Kitüntető kitüntetés

Enikőt 2021-ben nagy megtiszteltetés érte. A szülőfaluja dísz­polgári címét adományozták neki, amit legalább annyira becsben tart, mint a Magyar Köztársasági Érdemrend 2007-ben kapott lovagkeresztjét.

A legfrissebb hot! magazinban is számos exkluzív sztártörténetet olvashatsz (Fotó: hot! magazin)

 

 

