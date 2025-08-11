Tóth Enikő: „Elfogadom, hogy felettem is múlik az idő”

A mi kis falunk című sorozatban idősebb özvegyet alakít, ám a ragyogó külsejű színésznő, Tóth Enikő még Zöm­bik­né karakterében is csinos és fiatalos.

Tóth Enikő - elfogadta, hogy felette is múlik az idő (Fotó: archív / hot! magazin)

„Szeretem, hogy ez a nő ad magára, ebben egyezünk – kezdte Enikő. – Gyöngyi viszont belül egész más, mint én: szurkálódó, mindent jobban tud, és folyton pletykál. Én sose voltam ilyen, bár erről talán a 40 éve velem élő férjemet kellene megkérdezni!”

Tóth Enikő: „Szerencsés színésznő vagyok”

Enikő számára a falusi környezet természetes, hiszen ő is vidéken született.

„Szerintem mindent ott szívtam magamba, ami kihatott a további életemre – állította a színésznő a hot! magazinnak. – Taktabáj kicsi falu, de van egy gyönyörű kastélya: ott kezdtem az iskolát. Ez is adott valami pluszt a nagyvilág felé elindulva: előbb Egerbe költöztünk, majd én egyedül Budapestre, kollégiumba, amikor felvettek a Színművészeti Főiskolára.”

A sorozatbeli karaktere után valaha forogtak a férfiak, ezt az érzést szeretné újraélni, miközben eljárt felette az idő. Enikő két hónap múlva 66 éves lesz, ám ő ezt nem fogja fel tragédiaként.

„Elfogadom, hogy felettem is múlik az idő, hiszen ez teljesen természetes – jelentette ki. – Színésznő vagyok, örülök, ha különböző feladatokkal találnak meg. Amikor Kapitány Iván rendező felkért a falusi özvegy szerepére, rögtön igent mondtam. Szerencsés színésznő vagyok: sok olyan szerepem volt, amiket imádtam. A Játékszínben ott a Menopauza és a Hölgyválasz, és a A mi kis falunk, szóval most boldog színésznő vagyok!”

A Játékszínben 2018 októbere óta nagy sikerrel futó Menopauza című zenés darabban Enikőt igazi bombanőként láthatja a közönség (Fotó: archív / hot! magazin)

„El kell fogadni a szülők távozását”

Lassan három éve, hogy Enikő édesanyja elment, ám az édesapjának 92 évesen is remek még a testi és szellemi kondíciója. Ő ma is Egerben él, ahonnan Enikő elindult.

„El kell fogadni a szülők távozását, viszont ma sincs nap, hogy ne gondolnék anyukámra, beszélek is hozzá – árulta el Enikő. – Apukámmal is remek a viszonyunk. Csodálatos, ahogyan ő létezik! Közértbe jár, csekket fizet be, sétálgat az egri belvárosban. Az öcsém és a felesége törődnek vele; a sógornőm istenien főz, ami külön szerencse, mivel apu nagyon szereti a hasát, fontos neki a jó étel.”