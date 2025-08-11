Tóth Enikő: „Elfogadom, hogy felettem is múlik az idő”

A mi kis falunk című sorozatban idősebb özvegyet alakít, ám a ragyogó külsejű színésznő, Tóth Enikő még Zömbikné karakterében is csinos és fiatalos.
„Szeretem, hogy ez a nő ad magára, ebben egyezünk – kezdte Enikő. – Gyöngyi viszont belül egész más, mint én: szurkálódó, mindent jobban tud, és folyton pletykál. Én sose voltam ilyen, bár erről talán a 40 éve velem élő férjemet kellene megkérdezni!”
Enikő számára a falusi környezet természetes, hiszen ő is vidéken született.
„Szerintem mindent ott szívtam magamba, ami kihatott a további életemre – állította a színésznő a hot! magazinnak. – Taktabáj kicsi falu, de van egy gyönyörű kastélya: ott kezdtem az iskolát. Ez is adott valami pluszt a nagyvilág felé elindulva: előbb Egerbe költöztünk, majd én egyedül Budapestre, kollégiumba, amikor felvettek a Színművészeti Főiskolára.”
A sorozatbeli karaktere után valaha forogtak a férfiak, ezt az érzést szeretné újraélni, miközben eljárt felette az idő. Enikő két hónap múlva 66 éves lesz, ám ő ezt nem fogja fel tragédiaként.
„Elfogadom, hogy felettem is múlik az idő, hiszen ez teljesen természetes – jelentette ki. – Színésznő vagyok, örülök, ha különböző feladatokkal találnak meg. Amikor Kapitány Iván rendező felkért a falusi özvegy szerepére, rögtön igent mondtam. Szerencsés színésznő vagyok: sok olyan szerepem volt, amiket imádtam. A Játékszínben ott a Menopauza és a Hölgyválasz, és a A mi kis falunk, szóval most boldog színésznő vagyok!”
Lassan három éve, hogy Enikő édesanyja elment, ám az édesapjának 92 évesen is remek még a testi és szellemi kondíciója. Ő ma is Egerben él, ahonnan Enikő elindult.
„El kell fogadni a szülők távozását, viszont ma sincs nap, hogy ne gondolnék anyukámra, beszélek is hozzá – árulta el Enikő. – Apukámmal is remek a viszonyunk. Csodálatos, ahogyan ő létezik! Közértbe jár, csekket fizet be, sétálgat az egri belvárosban. Az öcsém és a felesége törődnek vele; a sógornőm istenien főz, ami külön szerencse, mivel apu nagyon szereti a hasát, fontos neki a jó étel.”
A színésznőnek öröklött tehát a jó genetikája, de már tudja: később is mozogni kell, hogy megmaradjon a kondi.
„Amíg a férjemmel és a fiammal kertes házban éltünk, folyton kertészkedtem, kutyát sétáltattam. Mindig csinálnom kell valamit, akkor élek igazán! Ma már kutya nincs, helyette tornázni járok, de nekem mozgás a házimunka is! Nálunk állandó a rend és a tisztaság: szeretek takarítani, mert imádom a végeredményt! Ezt a fajta igényességet is a szüleimtől örököltem. Apukámat Egerben három-négy hetente látogatom, viszont addig is naponta hívom. Szeret engem nézni a tévében, akárcsak egykor az anyukám. Ha ő látott valamiben, másnap tréfásan azt mondta: „Kislányom, tegnap itthon voltál!”
A színésznő sok éve több világsztárt szinkronizál, többek között Catherine Zeta-Jonest, ám a legtöbben Julia Roberts „örökös magyar hangjaként” ismerik. Enikő is rajong érte: ha új filmjére hívják be, előre örül, mert tudja, hogy Julia által neki is csodás munkában lesz része.
Enikőt 2021-ben nagy megtiszteltetés érte. A szülőfaluja díszpolgári címét adományozták neki, amit legalább annyira becsben tart, mint a Magyar Köztársasági Érdemrend 2007-ben kapott lovagkeresztjét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.