„A történtek hatására óvatosabb vagyok” - Csuti még nem akar belevágni a családalapításba

Szabó András Csuti és Kulcsár Edina válása óta mindkét félre rátalált a szerelem, és míg a szépségkirálynő már új családot is alapított G.w.M-mel, az üzletember még vár a nagy döntéssel. Csuti a TV2 Titkok Ramónával című videós podcast vendége volt, ahol elárulta, bár együtt tervezi a jövőt kedvesével, az esküvőt és a gyerekvállalást nem akarja elsietni.

Szabó András Csuti és párja, Bius egyelőre nem sietik el a családalapítást (Fotó: Szabolcs László)

Csuti párja, Sudár Bianka még csak 27 éves, így bőven van ideje a családalapításra, de az üzletember sem sürgeti. Bár a pár már két éve nagyon boldog együtt, egyelőre nem került gyűrű Bius ujjára.

„Sok olyan dolog volt Bianka életében, amikről megbeszéltük, hogy mindenképpen legyenek meg, mielőtt belevágunk a családalapításba. Fontos volt, hogy meglegyen a diplomája, kialakítsa az önálló életét munka terén is, utazzunk, tapasztaljunk egymásból minél többet, és amikor úgymond elég erős a kapcsolat, akkor mehetünk tovább. Bár nem csak az kell, hogy erős legyen, hanem, hogy a körülmények is stabilak legyenek, mert ebben nekem már elég sok tapasztalatom van. De nyilván a történtek hatására óvatosabb is vagyok, nem szeretek dobálózni dolgokkal, vagy azért csinálni valamit, mert kell” – mesélte Csuti.

Hiába eltelt két év, miért kellene ehhez kötni azt, hogy gyűrűt húzok valaki ujjára? Szerintem az már tök jó, hogy erről beszélünk, tervezünk és haladunk afelé, hogy minden megtörténjen annak rendje szerint. A lánykéréstől kezdünk majd, aztán jöhet a többi

– tette hozzá.

De ahogy a legtöbb pár élete, az övék sem tökéletes. Ennek ellenére már most is sok mindenen mentek keresztül együtt, így a hétköznapi akadályokat is le tudják küzdeni.

Persze, mint minden párkapcsolatban, nekünk is megvannak a magunk küzdelmei, harcai, sőt bármilyen meglepő, mi is szoktunk veszekedni, de nagyon jól vagyunk

– vallotta be.

Szabó András Csuti gyerekei nagyon jól kijönnek G.w.M-el, így az édesapának sincs oka panaszra (Fotó: Instagram / hot! magazin archív)

Csuti és G.w.M nem rivalizálnak

Csuti és Kulcsár Edina gyerekei természetesen sok időt töltenek a rapperrel is, ami a pletykák ellenére az üzletember számára nagyon is rendben van. Sőt, azt is elárulta, hogy teljesen normális a viszonyuk G.w.M-mel.