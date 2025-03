Pál Dénes a szülőség nehézségeiről vallott: Az esti tortúrák néha megviselnek

Pál Dénes kendőzetlen őszinteséggel vallott a családi életéről a hot! magazinnak.

Pál Dénes gyerekei szépen fejlődnek - Fotó: Szabolcs László / Corinthia Budapest / hot magazin

hot!: Hogy vagy, hogyan indult az idei éved?

Pál Dénes: Hál’ Istennek, most azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól. 2023-ban nagyon igyekeztem, hogy jól induljon, és valahogy semmi sem jött össze. A tavalyi év már egy fokkal jobban indult, a mostani pedig már szinte idillikus. Lekopogom, egészen szépen alakul szakmai és magánéleti tekintetben is. A gyerekekkel nagyon jól megvagyunk, most már a kisebbik, Emma is abban a fázisban van, hogy járkál, totyog, lehet rohanni utána. Ez persze nekünk több elfoglaltságot ad, viszont egyre több közös programra is mehetünk vele.

hot!: Emma mellett pedig ott van még a hat és fél éves Panni is. Hogy éled meg a családodban a „nőuralmat”?

Pál Dénes: Nem panaszkodom, jó helyzetben vagyok. Az viszont tény és való, hogy ők többségben vannak, ezért bizonyos dolgokban alkalmazkodni kell. Ilyen például a reggeli indulás. Ez most még zökkenőmentes, de amikor majd a három lány próbál elkészülni, miközben én emberi formában igyekszem elindulni otthonról, előre látom, hogy elég nehézkes lesz! (Nevet.) Szerencsére van két mosdóhelyiségünk, úgyhogy szerintem az lesz a sorsom, hogy kapok egy kis piperetükör nagyságú valamit, és ott elkészülök. (Nevet.) Ez persze csak az egyik része. Az apa-lánya kapcsolat nagyon különleges. A feleségemmel, Henivel folyamatosan váltogatjuk a jó és a rossz zsaru szerepét, de azt pontosan tudom, hogy a kislányaim rajtam egy speciális „emléktörlő mosolyt” szoktak alkalmazni, amivel könnyedén meggyőznek arról, hogy nem csináltak semmi rosszat.

Pál Dénes lánya szeptembertől kezdi az iskolát

hot!: Melyikőtök a türelmesebb szülő?

Pál Dénes: Nálunk ez úgy működik, hogy valahogy megérezzük, hogy éppen melyikünknek van több türelme, és az lesz a „jó zsaru”. Ritkán előfordul, hogy mind a ketten elfáradunk a nap végére, és akkor nehéz elmagyarázni, hogy most már este van, és ideje aludni. Az esti tortúrák néha megviselnek. De hát melyik családban nincs ez így két kisgyerekkel?