Így még soha nem láttad: Dobó Kata smink előtt és után

Dobó Kata őszinte képeket osztott meg Instagram-oldalán. A színésznő smink nélkül is gyönyörű, de a kozmetika segít kihangsúlyozni a vonásait. A színésznő az első képen összefogott hajjal látható, arcára szem alatti tapaszt rakott, hogy hidratálódjon kicsit a sminkelés előtt. Az következő képen már álomszép, göndör hajjal fotózkodott, és egy egyszerű sminket visel. Az 51 éves színművész időtálló szépségéről ismert, ez most újra bebizonyosodott. A hozzászólók is úgy gondolják, Dobó Kata még mindig rendkívül vonzó. A képek IDE kattintva megtekinthetők.

Dobó Kata időtlen szépség Fotó: Mediaworks archív