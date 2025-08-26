Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Izsó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Úgy éreztem, a szemében lábtörlő vagyok" – Sírva döntött: Kovács Dórinak ki kellett lépnie mérgező kapcsolatából

Kovács Dóri
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 17:35
nárcisztikuskapcsolatÉjjel-nappal Budapest
Egy podcastben mesélt arról, hogyan formálták nárcisztikus kapcsolatai a pszichológia iránti elhivatottságát. Kovács Dóri elmondta, hogy a saját és mások igényeinek egyaránt szentelt út végül a segítő szakma felé vezette.

A médiában régóta ismert Kovács Dóri a Pszicho Apu legutóbbi adásában mesélt életéről, pályaválasztásáról és arról, hogyan formálták nárcisztikus kapcsolatai a személyes és szakmai útját. Dórit egyébként országszerte az Éjjel-Nappal Budapest műsorából ismerhettük meg. 

kovács dóri
Kovács Dóri romantikus nyaralásra ment, úgy néz ki, hogy jelenlegi párjával jól megvannak (Fotó: Instagram) 

Kovács Dóri Éjjel-nappal Budapest utáni kapcsolati válsága: "A medence alján voltam, onnan rúgtam fel magam"

„Nagyon szerettem volna pszichológus lenni, sokan ajánlották, hogy segítő szakmát válasszak” – mesélte Dóri. Eleinte önfejlesztés céljából kezdett a pszichológia iránt érdeklődni, majd fokozatosan rájött, hogy másoknak is szeretne segíteni. Évekig szkeptikus volt, nem érezte magát alkalmasnak, majd egy ponton arra jutott: valóban ezt szeretné tanulni, és olyan élethelyzetek formálták, ahol mások és saját igényei egyaránt fókuszba kerültek.

Dóri hangsúlyozta, hogy pályája és érdeklődése egyik meghatározó impulzusa a nárcisztikus kapcsolat volt, amiben korábban élt.

Ehhez nagyon jó egy nárcisztikus partner, aki a porig lealáz, és egyszer eljön az a pont, amikor azt mondod: nem csinálom tovább. Évekig tartott, és közben jöttek a szorongások

– mesélte a műsorban. Dóri elmondta, hogy a kapcsolatban a barátai is eltávolodtak tőle, és gyakran érezte magát teljesen kiszolgáltatva.

Úgy éreztem, a szemében lábtörlő vagyok. Borzasztó volt”

 – tette hozzá.

Kovács Dóri Király Péter iránt érzett szerelme az egész ország előtt ismert volt, az azonban rejtély, hogy kiről beszélhet az interjúban (Fotó: Instagram)

A fordulópontot Dóri számára az volt, hogy készített fotókat a megalázó helyzetekről. Ez a gesztus szimbolikusan segítette őt abban, hogy felismerje: a megalázó helyzet nem méltó hozzá. „Egy évfordulón, amikor megleptem ajándékkal, nem is emlékezett rá, és csak annyit mondott: jah, köszi, miközben nyomkodta tovább a telefonját. Ekkor döntöttem el, hogy elég volt, ennél tovább nem tűrhetek” – mesélte.

A szakítás utáni első hónap rendkívül nehéz volt Dóri számára. Kapcsolatfüggőként szorongott, ha egyedül kellett aludnia, de lassan megtanulta önállóan kezelni az életét. „Ez volt az a pont, amikor elkezdtem élni. Rájöttem, hogy az önismeret és a tudatosság elengedhetetlen, és hogy a pszichológia iránti hivatásom valójában a saját gyógyulásomból és mások segítéséből fakad” – tette hozzá.

Dóri története arra is rávilágít, milyen mély hatással lehetnek a nárcisztikus kapcsolatok az önértékelésre. „Fontos felismerni a mintákat, dolgozni az önértékelésen, és tudatosan formálni az életünket” – zárta gondolatait.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu