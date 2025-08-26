"Úgy éreztem, a szemében lábtörlő vagyok" – Sírva döntött: Kovács Dórinak ki kellett lépnie mérgező kapcsolatából

A médiában régóta ismert Kovács Dóri a Pszicho Apu legutóbbi adásában mesélt életéről, pályaválasztásáról és arról, hogyan formálták nárcisztikus kapcsolatai a személyes és szakmai útját. Dórit egyébként országszerte az Éjjel-Nappal Budapest műsorából ismerhettük meg.

Kovács Dóri Éjjel-nappal Budapest utáni kapcsolati válsága: "A medence alján voltam, onnan rúgtam fel magam"

„Nagyon szerettem volna pszichológus lenni, sokan ajánlották, hogy segítő szakmát válasszak” – mesélte Dóri. Eleinte önfejlesztés céljából kezdett a pszichológia iránt érdeklődni, majd fokozatosan rájött, hogy másoknak is szeretne segíteni. Évekig szkeptikus volt, nem érezte magát alkalmasnak, majd egy ponton arra jutott: valóban ezt szeretné tanulni, és olyan élethelyzetek formálták, ahol mások és saját igényei egyaránt fókuszba kerültek.

Dóri hangsúlyozta, hogy pályája és érdeklődése egyik meghatározó impulzusa a nárcisztikus kapcsolat volt, amiben korábban élt.

Ehhez nagyon jó egy nárcisztikus partner, aki a porig lealáz, és egyszer eljön az a pont, amikor azt mondod: nem csinálom tovább. Évekig tartott, és közben jöttek a szorongások

– mesélte a műsorban. Dóri elmondta, hogy a kapcsolatban a barátai is eltávolodtak tőle, és gyakran érezte magát teljesen kiszolgáltatva.

Úgy éreztem, a szemében lábtörlő vagyok. Borzasztó volt”

– tette hozzá.

A fordulópontot Dóri számára az volt, hogy készített fotókat a megalázó helyzetekről. Ez a gesztus szimbolikusan segítette őt abban, hogy felismerje: a megalázó helyzet nem méltó hozzá. „Egy évfordulón, amikor megleptem ajándékkal, nem is emlékezett rá, és csak annyit mondott: jah, köszi, miközben nyomkodta tovább a telefonját. Ekkor döntöttem el, hogy elég volt, ennél tovább nem tűrhetek” – mesélte.

A szakítás utáni első hónap rendkívül nehéz volt Dóri számára. Kapcsolatfüggőként szorongott, ha egyedül kellett aludnia, de lassan megtanulta önállóan kezelni az életét. „Ez volt az a pont, amikor elkezdtem élni. Rájöttem, hogy az önismeret és a tudatosság elengedhetetlen, és hogy a pszichológia iránti hivatásom valójában a saját gyógyulásomból és mások segítéséből fakad” – tette hozzá.