Kinizsi Ottó a Barátok köztnek köszönheti feleségét, Deutsch Anitát

Kinizsi Ottó őszintén mesélt az életéről a hot! magazinnak.
hot!: Tatabányáról indult az életed. Hogyan folytatódott?
Kinizsi Ottó: Ötödikes voltam, amikor elköltöztünk egy kis sváb faluba, Tarjánba, ahol édesanyám nyúl inszeminátor volt, édesapám szállítmányozási szakember. Középiskolás szerelem volt az övék, 17-18 éves koruk óta együtt vannak. Az öcsém, Gábor öt évvel fiatalabb. Nekünk Anitával két lányunk van, Gáboréknak két fiuk. Érdekes módon a Kinizsi családban végighúzódik ez a szál, az idősebb fiúnak mindig lányai születtek, a fiatalabbnak pedig fiai. Tatabányán színjátszótáborba, versmondó versenyekre kísértek bennünket a pedagógusok, a saját szabadidejükből, a saját pénzükön. A hatosztályos Tatabányai Árpád Gimnáziumba iratkoztam át, ahol a hetedik-nyolcadik helyett a gimnáziumi első kétévi anyagát tanultuk. Úgy éreztem, tovább kell lépni, akkor már elkezdődött a Kölyökidő műsorvezetése számomra, a Ki Mit Tud?-os szereplés, felköltöztem tizennégy évesen Budapestre. Zseniális osztályfőnököm volt, Beck Zsuzsa, ő tanította a matematikát, amiből hármasra érettségiztem, a többi tárgyból jelesre. Nagyon jó iskola volt a Vörösmarty, volt rend, fegyelem, de nem nyesegették a szárnyainkat, hagytak repülni. A mostani színészgeneráció jó része, Molnár Áron, Hartai Petra, Ember Márk is oda járt.
hot!: Miért nem a Színművészetire jelentkeztél?
Kinizsi Ottó: Jelentkeztem, de nem mentem el a felvételire. Meghallottam, azt mondták, hogy úgysem vesznek fel Barátok közt-ös színészt. Megsértődtem. Az ELTE-re meg felvettek állami finanszírozású szakra. Kicsit áthallgattam Kolosi Péter óráira, na, mit fog mondani a televíziózásról. Leesett az állam, hogy mennyire ért hozzá. Elkezdett érdekelni elméleti síkon a színházi esztétika, a televíziózás, de a színészet sem maradt el; Esztergályos Károly Karinthy-novelláiból készült díjnyertes filmjében szerepeltem.
hot!: Mit szóltak a Barátok köztben, hogy kerestek egy helyes fiatal fiút főszereplőnek, aki nappali egyetemre jár, kitekintget a sorozatból?
Kinizsi Ottó: Jól osztottam be az időmet, a sorozat nem látta kárát. Az a fajta vagyok, aki ha egy dolgot csinál, abba belebolondul. Készítettünk Kőváry Tamással az évadzáró bulira egy paródiafilmet a stábtagokról. Levetítették, és mindenki elképedt. Kalamár Tamás, a nagyon tehetséges, amerikai stílusú producer látta a rengeteg kreatív, képi megoldásunkat, és elkezdett figyelni. Végül producerasszisztensként dolgoztam mellette. Rendeztem is. Ez is egyfajta egyetem volt. Összehaverkodtunk. Most, annak ellenére, hogy ő maradt az RTL-es vonalon, én pedig a TV2-höz kerültem, tart a barátság.
hot!: A Barátok köztnek köszönheted a feleségedet, Deutsch Anitát is.
Kinizsi Ottó: Később kiderült, hogy egymás közelében laktunk, és előbb-utóbb találkoztunk volna. Először azt gondoltam, hogy Anita szóba sem áll velem.
hot!: Igazi kihívás lehetett, hogy összekerültél vele.
Kinizsi Ottó: Mindenki tiltotta a kapcsolatunkat, mindenki leszólta, mosolyogtak rajtunk. Előttem a szüleim példája volt, monogám típus vagyok és Anita is hasonló értékeket hozott magával otthonról.
hot!: Huszonkét éve vagytok együtt. Végig harmóniában?
Kinizsi Ottó: Nem könnyű együtt élni valakivel ennyi ideig. Érzelmi intelligencia kell hozzá. Én vagyok az, aki nem veszi észre, ha baj van.
hot!: Ugyan mi a probléma?
Kinizsi Ottó: Én jól érzem magam.
Anita mondta már azt, hogy el akarok válni, szakítok, összepakolok. Valami drasztikusat akart csinálni. El is költözött két napra a barátnőjéhez.
Tudtam, hogy munkamániás vagyok, nem figyelek rá, éjjel is dolgoztam, nappal is, két helyen. Az egyiket feladtam, és összeszövetkeztem a lányokkal, és elcsaltuk a mamájukat a Duna-partra, fáklyákkal díszített helyen várta őt a vacsora. Nagyon szeretem ezt a nőt, elcseszem, ha csak azzal foglalkozom, ami nekem fontos. Meg kellett találni a munka és a család közötti egyensúlyt.
hot!: Két nagylányotok van. Hol tart most Emma és Hanni?
Kinizsi Ottó: Hanni már felnőtt. Túl a szüleivel harcoló kamaszkoron. A Semmelweis Egyetem konduktorképző szakára jár. Féltem, hogy nem fogja bírni, de kiderült, ez a neki való hivatás. A kicsi, Emma nagyon sokat olvas, magyarul is, angolul is, mindkettejüknek megvan a nyelvvizsgája. Ráadásul Emma nagyon jól ír, remek, kreatív író.
hot!: Akkor hagytad ott az RTL-t, amikor elfogytak a lehetőségek?
Kinizsi Ottó: Nem a csatornának, hanem a gyártó cégnek dolgoztam. 11 évig voltam színésze a sorozatnak, 11 évig rendeztem. Sok fiatal nem kapott munkát, akik aztán átmentek a TV2-höz és felfuttatták a csatornát. Dolgoztam a Dr. Balaton második évadában. Jó volt együtt lenni a csapattal. Amikor felkértek a Dancing with the Starsra, meglepődtem. De végül én lettem a legjobb férfi amatőr szereplő abban az évadban. Utána keresett meg a csatorna vezetése, hogy egy hosszú távú fikciós stratégiában gondolkodnak. És Divinyi Rékával kellene együtt dolgoznunk. Rékával hamar megvolt az összhang, szeretem a könyveit, a filmjeit. Elkezdtem tanulni a gyártást, de közben a kreatív vonalon is jelen vagyok. A két területen kötöm össze a szálakat. Időközben én voltam a Hunyadi-sorozat TV2-es felelőse. Amikor kitalálták, legyen belőle korhatáros verzió, nekem már kész volt ez a változatom. Nem tudok nyugodt lenni, amíg el nem végzem a munkámat. Nyaralni is akkor megyünk, ha már minden a helyén van.
