Kinizsi Ottó a Barátok köztnek köszönheti feleségét, Deutsch Anitát

Kinizsi Ottó őszintén mesélt az életéről a hot! magazinnak.

A Barátok Közt Imijeként végezte az egyetemet (Fotó: archív / hot! magazin)

hot!: Tatabányáról indult az életed. Hogyan folytatódott?

Kinizsi Ottó: Ötödikes voltam, amikor elköltöztünk egy kis sváb faluba, Tarjánba, ahol édesanyám nyúl inszeminátor volt, édesapám szállítmányozási szakember. Középiskolás szerelem volt az övék, 17-18 éves koruk óta együtt vannak. Az öcsém, Gábor öt évvel fiatalabb. Nekünk Anitával két lányunk van, Gáboréknak két fiuk. Érdekes módon a Kinizsi családban végighúzódik ez a szál, az idősebb fiúnak mindig lányai születtek, a fiatalabbnak pedig fiai. Tatabányán színjátszótáborba, versmondó versenyekre kísértek bennünket a pedagógusok, a saját szabadidejükből, a saját pénzükön. A hatosztályos Tatabányai Árpád Gimnáziumba iratkoztam át, ahol a hetedik-nyolcadik helyett a gimnáziumi első kétévi anyagát tanultuk. Úgy éreztem, tovább kell lépni, akkor már elkezdődött a Kölyökidő műsorvezetése számomra, a Ki Mit Tud?-os szereplés, felköltöztem tizennégy évesen Budapestre. Zseniális osztályfőnököm volt, Beck Zsuzsa, ő tanította a matematikát, amiből hármasra érettségiztem, a többi tárgyból jelesre. Nagyon jó iskola volt a Vörösmarty, volt rend, fegyelem, de nem nyesegették a szárnyainkat, hagytak repülni. A mostani színészgeneráció jó része, Molnár Áron, Hartai Petra, Ember Márk is oda járt.

hot!: Miért nem a Színművészetire jelentkeztél?

Kinizsi Ottó: Jelentkeztem, de nem mentem el a felvételire. Meghallottam, azt mondták, hogy úgysem vesznek fel Barátok közt-ös színészt. Megsértődtem. Az ELTE-re meg felvettek állami finanszírozású szakra. Kicsit áthallgattam Kolosi Péter óráira, na, mit fog mondani a televíziózásról. Leesett az állam, hogy mennyire ért hozzá. Elkezdett érdekelni elméleti síkon a színházi esztétika, a televíziózás, de a színészet sem maradt el; Esztergályos Károly Karinthy-novelláiból készült díjnyertes filmjében szerepeltem.

Kinizsi Ottó munkamániásnak tartja magát (Fotó: Gábor Zoltán / hot! magazin)

A sorozat szereplője volt Kinizsi Ottó felesége is

hot!: Mit szóltak a Barátok köztben, hogy kerestek egy helyes fiatal fiút főszereplőnek, aki nappali egyetemre jár, kitekintget a sorozatból?