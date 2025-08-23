Világsztár lett Jolly! Őrület van, milliók rajonganak, külföldön szétkapkodják a magyar sztár slágereit!

Japánba is betört Tarcsi Zoltán Jolly! A népszerű énekes mondhatni világsikert ért el: már a második dalát dolgozzák fel Ázsiában!
Néhány éve a Bors számolt be elsőként arról, hogy Jolly zenéje egy másik kontinensen tarol. Ugyanis Japánban egy animéhez használták fel a Bulikirály című slágerét:
„Két éve keresett meg a legnagyobb japán kiadó, hogy szeretnék felhasználni a zenémet. Azt hittem elsőre, hogy álmodom. Korábban már készített valaki egy koreográfiát a dalomra, amiből rengeteg videó született szerte a világon. Boldog és büszke magyar vagyok, és örülök annak, hogy idáig eljutottam ebből a kis országból. Ez az elismerés is azt bizonyítja, hogy minőségi zenét csinálok, mert a japán rajzfilmeknek rengeteg rajongója van szerte a világon” – fogalmazott akkor az énekes, aki most újra átélhette a kivételes elismerést.
„Kedves barátaim! Engedjétek meg, hogy egy örömhírt közöljek veletek. Egy újabb saját szerzeményemet dolgoztak fel Japánban, ami szintén egy animációs rajzfilm főcímdala lesz. A dalt már bizonyára jól ismeritek, nagy siker volt Magyarországon és a mai napig szoktam énekelni a koncerteken. Bombashéj” – jelentette be a minap Szuperák Barbara párja, Jolly Facebookon, utalva a népszerű zenéjére, majd a Bors felkeresésére kifejtette a történteket.
A legnagyobb japán kiadó keresett fel annak idején, hogy szeretnék megvásárolni a dalom jogait. Akkor óriási sikereket értek el, és most újra felvették velem a kapcsolatot. Bár egyszer már megtörtént, most megint alig akartam elhinni, hogy a világ másik felén pont az én dalomat akarják!
– lelkesedett Jolly, majd szűkszavúan elismerte: a honoráció is „elég korrekt” volt, de persze nem ez volt a fő motivációja.
„Nagyon büszke vagyok, hogy magyarként egy másik kontinensen képviselhetem ilyen módon a hazánkat. Isten ajándéka ez!” – fogalmazott az énekes.
„Éppen a napokban készítek majd egy köszönő videót, amit elküldenek az ottani kiadónak. Alapvetően azért nem szeretném áttenni a székhelyem Japánba, de ha bővülne a repertoár, és elhívnának fellépni, lehet, hogy igent mondanék, és ha jól el tudnám sajátítani a kiejtést, akkor talán japánul is énekelnék, de azért ez nem szerepel pillanatnyilag a terveim között” – nevetett.
„Elégedett vagyok a magyarországi karrieremmel, de ez a japán feldolgozás mindenképp egy megkoronázása a több mint két évtizedes pályafutásomnak” – nyugtázta Tarcsi Zoltán Jolly.
