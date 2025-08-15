UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
„Íme, a pici babánk!” - Most először mutatták meg a csöppséget - Videó

Fehér Balázs
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 07:16
Az egykori frontember nem is lehetne büszkébb.
Fehér Balázs 2006-ban, 23 évesen csatlakozott az akkor már néhány éve létező Carbonfools zenekarhoz, ő lett a banda énekese. Az országos hírnevet a 2008-ban megjelent második albumuk, a Carbonheart hozta meg nekik, innen pedig nem volt megállás, egyre népszerűbbek lettek. 2010-ben érkezett a harmadik nagylemez, a Carbonsoul, amelyen az énekes hangja sokkal nagyobb szerepet kapott, mint a korábbi albumok esetében. 2015-ben a zenekar úgy döntött, szünetet tartanak, amely alatt Fehér Balázs végleg kiszállt. 

 


Azóta nagyot pedig nagyot fordult a világ a Carbonfools egykori frontemberével. A minap a Tényekben állt először kamerák elé, hogy megmutassa imádott csöppségét. Fehér Balázs és a felesége, Eszter elmesélték, hogy mi történt a szülőszobában, és hogy hogy vannak most a pici érkezése után.  A friss szülők alig öt hete tértek haza a kórházból. A kisfiú június elején látott napvilágot.

„Én nem szerettem volna családot alapítani egy olyan valakivel, akiben nem vagyok százezer százalékig biztos. Mert nem akartam, nem akartam futó homokra építeni ezt a várat. S ez az Eszterrel abszolút megvalósult, tehát én teljesen biztos vagyok benne, hogy ő az az ember, akivel életem végéig együtt leszek. S a Bendegúz is, az a másik ember, aki életem végéig itt lesz most már” - Fehér

 


 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
