Kamu volt az egész műsor? Kitálalt a Házasság első látásra szereplője

Ha eddig azt hittük, Oláh Orsi az igaz szerelem és boldog házasság reményében vágott bele tavaly a Házasság első látásra című párkapcsolati reality-be, most egész biztosan csalódnunk kell!

Oláh Orsi számára csak munka volt a Házasság első látásra

A 30 éves műkörmös ugyanis úgy döntött, kitálal egy kicsit a TV2 sikerműsoráról, amiben 3 pszichológus dönti el, ki kivel köt házasságot első látásra, hogy aztán együtt próbálják meg megtalálni a helyes irányt a párkapcsolati útvesztőkben.

Nos, a sors (és a lélekbúvárok döntése) úgy hozta, hogy Orsi egy sármos lánglovag, Széplaki Zoltán felesége lett a műsor során, ám hiába a szakértelem, a románc gyakorlatilag már az első perctől kezdve halálra volt ítélve. A pszichológusok minden igyekezete ellenére válás lett Orsi és Zoli házasságából. A lány a műsor lezárta óta is rendszeresen hírt ad magáról a közösségi médiában, így a rajongók azt is megtudhatták, hogy nemrég volt egy komolynak ígérkező párkapcsolata, ám végül annak is szakítás lett a vége.

Házasság első látásra Orsi nem tartotta magában a véleményét (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Orsi tiszta vizet öntött a pohárba

Orsit azóta is rengetegen faggatják arról, hogy miért vállalta el ezt a műsort, ami közben kapott hideget és meleget is a nézőktől, sőt, még az egyik pszichológussal, Gaál Viktorral is összeboronálták az élénk fantáziájúak. Talán ezért döntött úgy a második évad szereplője, hogy egyszer és mindenkorra tiszta vizet önt a pohárba, és kitálal arról, mennyire voltak romantikus elképzelései, amikor jelentkezett a reality-be.

„Csak munka volt számomra. Ha szerelemre is leltem volna, nem állok a saját boldogságom útjába. De mivel tudtam 10 perc után, hogy ez off, így aztán hamar meló lett. Ha nem érte volna meg, akkor valószínűleg nem vállalom. Ennyi! Esélyt adtam, de nem minden áron. Kicsit sétáljatok már a Földön is”

- kezdte Orsi egy Instagram kérdezz-felelekben, majd arra is utalt: hogy a viharba lehet az, hogy a két évad alatt 12 párból egyetlen egy sem döntött a folytatás mellett.

„Az, hogy kamu vagy nem kamu...két évad statisztikáit nézve: aha, 24 szerencsétlen ember van a Földön. Döntsd el te! Én azóta is szerencsétlen vagyok a nagy igényeim miatt” - árnyalta kissé a képet a reality jelenleg is szingli sztárja, Házasság első látásra Orsi. Vagyis a műsor valóban azért jött létre, hogy 12 párt összehozzon, csak éppen senkinek nem volt akkora szerencséje, hogy az igazit állítsák mellé az oltárnál.