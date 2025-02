Gönczi Gábor feleségével kettesben szeretne elszökni

Ahogyan az elmúlt években, úgy most is egy igazi, hamisítatlan síelős élménnyel kezdte az esztendőt Gönczi Gábor. A különbség csupán annyi volt, hogy idén a tágabb családdal közösen vették be az osztrák síparadicsomot.

Gönczi Gábor feleségével, Ildivel közösen is szeretne idén elutazni - Fotó: archív / hot magazin

– Obertauern a szívünk csücske. Már törzsvendégek vagyunk, hiszen hosszú évek óta családi hagyomány nálunk, hogy januárban, visszahozva kicsit a karácsonyi érzést, a havas tájra vágyva, útra kelünk síelni.

Ezt a sportot annak idején édesapám mutatta meg és szerettette meg velem, aki szívesen adja tovább ezt a hagyományt az unokáknak is.

Így idén, nagy örömünkre a nagyszülők is velünk tartottak: mind az én szüleim, mind Ildi anyukája és a párja. Nagyon szeretjük ezt a térséget, mert közel van, és ha törik, ha szakad, mindig hófödte a hegy. Útközben a legtöbb városban és a közeli falvakban sem volt hó, nagyon napos időt fogtunk ki, de természetesen, ahogy beértünk Ober­tauern­be, nem csalódtunk: ott, mint mindig, csodálatos, hóval borított tájak vártak minket – kezdte Gönczi Gábor a hot! magazinnak.

Gönczi Gábor az egész évet a jubileum jegyében szeretné tölteni

Nem véletlenül volt ennyire különleges a TV2 híradósának téli vakációja, ugyanis idén augusztusban ötvenéves lesz. Ez sokak életében fordulópont lehet, ezért Gábor szeretné megadni a módját az ünneplésnek.

Gönczi Gábor gyerekei, szülei, illetve felesége és annak anyukája és a párja is jelen volt a programon - Fotó: archív / hot magazin

– Kitaláltam, hogy nem egyetlen napra összpontosítok, hanem ezt az egész évet a jubileum jegyében szeretném tölteni. A síelés volt ennek az első állomása, amit a nagyszülőkkel szerettünk volna most mélyebben megélni. Délutánonként összejöttünk egyikünk apartmanjában, és ott kezdődött az ünneplés.

Ritka lehetőség, hogy több napra összegyűljön a nagy család. Örültünk neki, hogy együtt vagyunk, a nagyszülők pedig napokon keresztül az unokákkal lehettek, ami mindenki számára óriási élmény volt.

Maga az utazás is izgalmas volt, hiszen van egy többszemélyes családi kisbuszunk, amivel olykor a zenekaromat, a Smile Rock Circust is szállítom. Már az úton is igazi karneválhangulat alakult ki. Én vezettem, közben szólt a zene, előjöttek a régi történetek, sokat nevettünk és nosztalgiáztunk. A gyerekeknek közben fel sem tűnt a közel hatórás utazás.