Geszler Dorottya vallomása: "Nem hiszek a kúrákban és egyéb gyors megoldásokban"

Geszler Dorottya
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 11:15 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 11. 11:25
egészséges életmódplasztikáztatásNagy Duett
Az egykori szépségkirálynő őszintén vallott a szépészeti beavatkozásokról. Geszler Dorottya úgy véli, 20 év múlva lehet másképp gondolkodik majd erről, mint most.

Geszler Dorottya neve mára összeforrt a szépséggel, az eleganciával és az egészségtudatos életmóddal. A ’90-es évek egyik legismertebb tévés arcaként tűnt fel, aki mára tapasztalt műsorvezetőként és tartalomgyártóként is bizonyított. Pályáját mindig a mozgás, a színpad és a kamerák világa kísérte, és most is ezekből meríti az energiát. Legutóbb A Nagy Duett színpadán láthattuk, ahol – saját bevallása szerint – teljesen beszippantotta a produkció világa. Az élményről, a munkáról, a sporthoz és egészséghez való hozzáállásáról, sőt a plasztikai műtétekről is elmondta őszinte véleményét.

Geszler Dorottya Stohl andrás Nagy Duett
Geszler Dorottya Stohl András mellett mutathatta meg ének és tánctudását a közönségnek (Fotó: TV2)

Geszler Dorottya fiatalon szerette meg a mozgás és a tánc világát

"Sokszor azon veszem észre magam, hogy hallok egy zenét, és eszembe jut, hogy ezt milyen jó lenne színpadra vinni"– vallotta be Geszler Dorottya a Nagy Duett kapcsán, ahol Stohl András mellett láthattuk hétről hétre.

Már 9 éves korom óta szerves része az életemnek a tánc, balettintézetbe jártam” – mesélte az egykori szépségkirálynő. Igaz, a klasszikus balett ma “csak” emlék, hiszen a pilates formájában újra visszaköszön az élete. Több, mint 17 éve oktat – jóga- és pilatesórákkal, tanfolyamokkal és külföldi képzésekkel, például Peak Pilates-diplomával – bizonyítja: a mozgás a lételeme. 

Geszler Dorottya
Geszler Dorottya nem hisz a csodákban, a kemény munkában annál inkább (Fotó: Kovács Dávid)

Szigorú életmódot követ

A mozgás iránti szenvedélyét kiegészíti egy tudatos, mindenre kiterjedő életmódgyakorlat. “Nem hiszek a praktikákban, nem hiszek a kúrákban. Sok mindent megteszek az egészségemért, kezdve az életmódtól, az önismereten és a sporton át a táplálkozásig” – árulta el a Tv2 sztárja. És nem csak vallja, él is eszerint: hús helyett húsz éve csak lazacot fogyaszt, húsmentesen él, reggelenként szódabikarbónás vizet iszik, majd egy gyömbéres-citromos-narancsos löketet – ez a napi rutinja, amihez saláták, teljes kiőrlésű tészta és sok folyadék párosul.

Nem bízik a gyors, felületes megoldásokban

Nagyon hiszek a gyerekkori sportban, mozgásban, ez érezhető felnőttkorban is. Minden, ami időszakos megoldás csupán, nem tartós, olyat kell találnunk, amiket be tudunk illeszteni a mindennapjainkba, és ezáltal az életmódunkká válik

 – állapította meg.

Ezt gondolja a plasztikai beavatkozásokról

A magánéletről is őszintén beszél: a plasztikáról így nyilatkozott: “Soha ne mondd, hogy soha, eddig még nem volt plasztikai műtétem, és nem is gondolkodom róla, de 20 év múlva lehet ezt is másként gondolom... Fene se tudja...”, majd hozzátette: “Máson nem zavar, ez mindenkinek a saját szíve joga; ha ettől jobban érzi magát a bőrében, csinálja, én egyelőre még félősebb vagyok, hogy kés alá feküdjek”– zárta a gondolatait Geszler Dorottya, akinek minden egyes porcikája valóban sugárzik a boldogságtól és egészségtől.

 

