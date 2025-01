Brutál dögös: bikinire vetkőzött Geszler Dorottya

Geszler Dorottya nagyon aktív a közösségi oldalán, szinte napi rendszerességgel tesz közzé ott tartalmakat. A televíziós műsorvezető gyakran oszt meg szexi fotókat is, most pedig ismét bebizonyította, hogy még 54 évesen is lenyűgözően néz ki.

Geszler Dorottya bikiniben mutatta meg hibátlan alakját Fotó: Máté Krisztián

Geszler Dorottya egy fehér bikiniben és áttetsző blúzban pózolt a tengerparton, a tökéletes pillanatról pedig fotót is posztolt a közösségi oldalára.

Sok mindent lehetne mondani 2024-ről. Olyan volt, amilyen. Mi lenne, ha észrevennénk a tanulságokat a jó és a rossz történésekben is, és ebből építkezve haladnánk tovább 2025-ben?

– írta a fotóhoz.

A fotó alatt azonnal megjelentek a rajongók elismerő kommentjei.

− Létezik a tökéletes szépség – írta egy követő, míg más egyszerűen csak hableánynak nevezte Dorottyát. Nem maradtak el a szívecskék és tűz emojik sem, amelyekkel több rajongó is csodálatát fejezte ki.

Az 1989-es Miss Hungary harmadik helyezettjének életében mindig is fontos szerepet játszott a sport és az egészséges életmód, ennek köszönheti fiatalos megjelenését – jegyzi meg a Life.hu.